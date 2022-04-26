روسيا: الولايات المتحدة وبريطانيا تضغطان على أوكرانيا لإطالة المفاوضات بين كييف وموسكو

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الولايات المتحدة وبريطانيا تضغطان على أوكرانيا لإطالة المفاوضات بين كييف وموسكو.



ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن تصريح للافروف أن "الولايات المتحدة وبريطانيا لا تنصحان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتسريع المفاوضات، وإنما توصيانه بالثبات على موقفه"، مشيرًا إلى أن "أوكرانيا رفضت التوقيع على الاقتراحات في جولة المفاوضات في اسطنبول"، واصفًا بأنها "كانت خطوة كبيرة إلى الوراء في عملية التفاوض".



وأضاف وزير الخارجية الروسي: "أعتقد أن هذه الخطوة إلى الوراء تمت بناءً على نصيحة زملائنا الأمريكيين والبريطانيين في المرتبة الأولى، وربما لعب البولنديون دورا في هذا أيضا".