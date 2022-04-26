اليوم.. المحاضرة الرابعة لورشة التصوير الفوتوغرافى ببرنامج «هل هلالك»

يشهد مركز الهناجر للفنون، اليوم الثلاثاء، المحاضرة الرابعة لورشة التصوير الفوتوغرافى، تحت عنوان "مساجد القاهرة ومهنها التراثية"، وذلك فى الثامنة مساءً، ضمن فعاليات برنامج "هل هلالك" في نسخته السادسة، الذى أطلقته الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، مجانا هذا العام للجمهور، وينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

وتأتي الورشة ضمن فعاليات الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة فى دول العالم الإسلامي، التى أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وتمتد طوال عام 2022.

وقال الفنان سيد عبد القادر، المشرف على الورشة، إن المحاضرات الثلاثة الماضية تضمنت الجزء النظرى وجزءً عمليًا وتقييم الصور فنيا، وتقدم للورشة ١٥ متدربا، يتم تدريبهم بالورشة لمدة أسبوعين، وتعرض أعمالهم من خلال معرض خاص بنتاج هذه الورشة.

وأشار عبد القادر إلى أن مصر زاخرة بعدد كبير من المساجد والمهن التراثية مثل "الخيامية، الأرابيسك، المشربية، الخزف، الأحجار الكريمة، النقش على النحاس، ورش الصباغة"، ويتدرب المشارك فى الورشة على عمل قصص مصورة لتلك المهن التراثية.

"فنون من القلب.. مقامات روحانية" على مسرح أوبرا دمنهور

في سياق متصل، وفي إطار السهرات الرمضانية التي تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، يستضيف نادى فنون الأوبرا الفنان كريم زيدان في لقاء بعنوان "فنون من القلب.. مقامات روحانية" من إعداد و تقديم الفنانة التشكيلية إيمان مكاوى وذلك الساعة التاسعة مساء اليوم أيضا، على مسرح دار أوبرا دمنهور.

ويتخلل اللقاء فقرات غنائية بمصاحبة فرقة البحيرة القومية للإنشاد الدينى بقيادة الفنان أسامة علام، حيث تقدم مجموعة من الأغاني والأناشيد الدينية التي تتناغم مع روحانيات شهر رمضان الفضيل.

الجدير بالذكر أن فاعليات نادى الفنون تقام بشكل دوري تحت الإشراف الفنى للدكتور خالد داغر، وذلك لتبسيط كافة أوجه الفنون الراقية وتنمية الذوق الفني للجمهور خاصة الشباب بمشاركة أشهر الفنانين والمثقفين في مصر.

ومن المقرر أن تفتح أوبرا دمنهور أبوابها مجانًا لحضور هذه الندوة؛ تحقيقًا لمبدأ العدالة الثقافية، وحتى يظل هذا الصرح الحضاري منبرًا ثقافيًا مفتوحًا لجميع فئات المجتمع وشرائحه، ويتم هذا في إطار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة جميع الحضور.