عيد الفطر 2022.. موعد استطلاع هلال شهر شوال

نستعرض لكم فى هذا التقرير، موعد استطلاع هلال شهر شوال، الموافق أول أيام عيد الفطر 2022، حيث يحتفل المسلمون فى جميع انحاء العالم بعيد الفطر المبارك بعد انتهاء شهر رمضان المعظم.

موعد استطلاع هلال شهر شوال وبداية عيد الفطر 2022

أعلنت دار الإفتاء المصرية، موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1443 هجريًا، حيث من المقرر أن يكون يوم 29 رمضان الموافق 30 أبريل 2022، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث يعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان من عدمه، بعد غروب الشمس يوم 29 رمضان 1443هجريًا.

من جهة أخري، كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد أول أيام عيد الفطر 2022، حيث قال المعهد فى بيان له، إن عيد الفطر سيكون يوم الإثنين 2 مايو، الموافق 1 شوال 1443 هجريًا.

توقيت صلاة عيد الفطر 2022

كما أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، توقيت صلاة عيد الفطر، حيث تبدأ في تمام الساعة 5.36 صباحًا بتوقيت القاهرة، وعلى المقيمين خارج القاهرة مراعاة فروق التوقيت.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع العام

وفى ذات السياق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد أيام إجازة عيد الفطر 2022 للعاملين بالطاع العام، حيث قرر رئيس الوزراء، بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل 2022، حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع الخاص

وفى سياق متصل، إعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عدد أيام إجازة عيد الفطر 2022، للعاملين بالقطاع الخاص، حيث قال وزير القوى العاملة، إن إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص يومين وهم أول أيام العيد الموافق الإثنين 2 مايو والثلاثاء الموافق 3 مايو، وهم إجازة بأجر كامل، ويجوز لصاحب العمل تشغيل الموظفين في تلك الأيام إذا اقتضى العمل لذلك، موضحًا أن في هذه الحالة يستحق العامل إضافة مثلي أجره إلى أجره عن اليوم الواحد، إحكامًا للمادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لعام 2003، وتعديلاته الوزارية رقم 49 لعام 2009، بشأن اجازات الأعياد التي تعد إجازة بأجر كامل.