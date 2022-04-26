الثلاثاء 26 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

عيد الفطر 2022.. موعد استطلاع هلال شهر شوال

هلال شهر شوال
هلال شهر شوال

نستعرض لكم فى هذا التقرير، موعد استطلاع هلال شهر شوال، الموافق أول أيام عيد الفطر 2022، حيث يحتفل المسلمون فى جميع انحاء العالم بعيد الفطر المبارك بعد انتهاء شهر رمضان المعظم.

موعد استطلاع هلال شهر شوال وبداية عيد الفطر 2022

أعلنت دار الإفتاء المصرية، موعد استطلاع هلال شهر شوال لعام 1443 هجريًا، حيث من المقرر أن يكون يوم 29 رمضان الموافق 30 أبريل 2022، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث يعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رمضان من عدمه، بعد غروب الشمس يوم 29 رمضان 1443هجريًا.

من جهة أخري، كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، موعد أول أيام عيد الفطر 2022، حيث قال المعهد فى بيان له، إن عيد الفطر سيكون يوم الإثنين 2 مايو، الموافق 1 شوال 1443 هجريًا.

الإجازات الرسمية فى عيد الفطر 2022 للقطاع الحكومى والخاص والبنوك ومكاتب البريد

أبرزهم عمرو دياب وشيرين.. الخريطة الكاملة لحفلات عيد الفطر 2022

أخبار درجات الحرارة وحالة الطقس خلال عيد الفطر 2022

توقيت صلاة عيد الفطر 2022

كما أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، توقيت صلاة عيد الفطر، حيث تبدأ في تمام الساعة 5.36 صباحًا بتوقيت القاهرة، وعلى المقيمين خارج القاهرة مراعاة فروق التوقيت.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع العام

وفى ذات السياق، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدد أيام إجازة عيد الفطر 2022 للعاملين بالطاع العام، حيث قرر رئيس الوزراء، بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 30 من شهر أبريل 2022، حتى يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو عام 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال.

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2022 للقطاع الخاص

وفى سياق متصل، إعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عدد أيام إجازة عيد الفطر 2022، للعاملين بالقطاع الخاص، حيث قال وزير القوى العاملة، إن إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص يومين وهم أول أيام العيد الموافق الإثنين 2 مايو والثلاثاء الموافق 3 مايو، وهم إجازة بأجر كامل، ويجوز لصاحب العمل تشغيل الموظفين في تلك الأيام إذا اقتضى العمل لذلك، موضحًا أن في هذه الحالة يستحق العامل إضافة مثلي أجره إلى أجره عن اليوم الواحد، إحكامًا للمادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لعام 2003، وتعديلاته الوزارية رقم 49 لعام 2009، بشأن اجازات الأعياد التي تعد إجازة بأجر كامل.

عيد الفطر 2022 هلال شهر شوال موعد استطلاع هلال شهر شوال دار الافتاء المصرية توقيت صلاة عيد الفطر عيد الفطر

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

الأكثر قراءة

تطورات جديدة فى قضية «الجنس مقابل النقط» بالمغرب

انهيار جزئى بعقار قديم بمنطقة حدائق القبة دون وقوع إصابات

شيخ الأزهر: هناك جهات سياسية تهدف لضرب مصادر قوة المسلمين في الشرق

«الأوقاف» تعلن فتح المساجد فى صلاة التهجد من ليلة 27 حتى نهاية رمضان

تتفيذا لتوجيهات السيسى.. القاهرة تدرس إنشاء سوق للباعة الجائلين بالألف مسكن

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

محمود خليل

«الضيف».. وأزمة «سها هانم»

ماجد حبته

عن قلة الحيلة

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قيادات مصر والأردن والإمارات، جدية الدور العربي الإقليمي.. الوصاية الهاشمية حماية للقدس

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون أمميون يطالبون بتمويل 6 منظمات فلسطينية صنفتها إسرائيل إرهابية

هل يقف حزب الله خلف إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل؟

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل