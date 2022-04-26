الثلاثاء 26 أبريل 2022
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عضو بهيئة كبار العلماء بالأزهر: مرحلة الكفاح لتحرير سيناء تستحق ذكر أمرها كل يوم لما فيها من بطولات

عضو بـ «كبار العلماء» بالأزهر: مرحلة الكفاح لتحرير سيناء تستحق ذكرها يوميا لما فيها من بطولات

صورة من الأرشيف
صورة من الأرشيف

قال الدكتور أحمد معبد عبدالكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن مرحلة الكفاح لتحرير سيناء تستحق أن يُذكر أمرها كل يوم وفي كل مكان بما فيها من بطولات وإصرار على تحرير كل شبر من أرض مصر الغالية، و حتى يعرف الشباب ما في هذا النصر العظيم من عزة وكرامة، حيث كلل الله جهود هذا البلد شعبا وجيشا بنصره.


وأضاف عبدالكريم - في كلمة له على هامش صلاة التراويح بالجامع الأزهر الشريف - أن المولى سبحانه و تعالى قد أراد بهذا النصر أن يعيد لمصر هيبتها وعزتها، فهذه أيام تستحق الاحتفال بها وتذكرها دائما، حتى يكون فيها المثل والقدوة الحسنة للأجيال القادمة.


وأوضح عبدالكريم أن الأزهر الشريف دائما ما يكون حريصا على الاحتفال بمثل تلك المناسبات الوطنية، حتى يغرس في الشباب روح الانتماء لهذا الوطن، وحتى يرتفع لديهم الوعي بما بذله أجدادهم من تضحيات وبطولات في سبيل استعادة عزة و كرامة الوطن، فكانت معركة استرداد الأرض حتى آخر شبر فيها مليئة بالكثير من الكفاح والنماذج التي خلدها التاريخ وستتذكرها الأجيال القادمة جيلا بعد جيل.


جدير بالذكر أن المركز الإعلامي للأزهر الشريف يقوم ببث صلاة العشاء والتراويح يوميًّا مباشرة من الجامع الأزهر، عبر صفحات الأزهر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل ربط المسلمين حول العالم بروحانيات هذا الشهر الفضيل من خلال الجامع الأزهر ودروسه العلمية لكبار العلماء، كما يشهد الجامع يوميا توافدا كبيرًا للمصلين من مصر ومن مختلِف الجنسيات و خصوصا الطلاب الدارسين بالأزهر من أكثر من مئة دولة، و ينظم الجامع لهؤلاء الطلاب يوميا إفطارًا جماعيا لألف و خمسمائة طالب.

الأزهر المسلمين طلاب مواقع التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي هيئة كبار العلماء الأزهر الشريف صلاة العشاء والتراويح صلاة التراويح

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