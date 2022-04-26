اليوم.. نظر استئناف فتاة التيك توك موكا حجازي على حكم حبسها سنة

تنظر محكمة مستأنف الطفل اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدم من فتاة التيك توك موكا حجازى على حكم حبسها سنة؛ لاتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وكان مينا ناجي المحامي ودفاع المتهمة تقدم باستئناف على حكم حبسها سنة، وهو الحكم الصادر من محكمة أحداث الطفل بالجيزة، على خلفية اتهامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي، والإعلان عن نفسها بالإغراء.

وأحالت جهات التحقيق المختصة موكا حجازي إلى محكمة جنح الأحداث لبدء محاكمتها في اتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياة وتحرض على الفسق والفجور.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق تيك توك، واستخدامه في نشر فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية والاستفادة مادًيا عن طريق الإعلانات التى ستنهال عليها.

وتابعت التحقيقات أن الفتاة أطلقت صفحة على موقع تيك توك وربطتها بحسابها عبر تطبيق إنستجرام، كما أنشأت صفحة على موقع يوتيوب، وبدأت فى نشر فيديوهات بمساعدة أحد المتهمين.