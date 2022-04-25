الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

العائدون الحلقة 24| المخابرات تنقذ المنطقة من حرب إقليمية بتخطيط داعش الإرهابي

العائدون
العائدون

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة، رصد جهود «رجال الظل» في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.

وشهدت الحلقة  الرابعة والعشرون من مسلسل العائدون حديث بين ضابط المخابرات نبيل «محمود عبد المغني»، وعمر الحسيني الذي يلعب دوره «أمير كرارة» ونادين «أمينة خليل»، والذي يخبرهم فيه نبيل عن أسباب الحرب الداخلية بين  أطراف التنظيم الدولي والمحركين لداعش، وأكمل أن هناك انشقاق بينهم بسبب الصراع  على مناطق توريد الغاز وصعود العملات الرقمية  كملاذ آمن لتعاملاتهم بدلًا من رصد الحكومات لحركة أموالهم.

وكان محور الحديث بينهم عّن الحرب الإقليمية التى أوقفتها الأجهزة المصرية على حدود مصر.

شهدت الحلقة الماضية بعض من الأحداث الهامة منها:

- نقل مقاتلي تنظيم داعش لمناطق جديدة لتلقي التدريبات الخاصة والاستعداد للمرحلة القادمة وتنفيذ خطة «كمال».

-رفض أحد مقاتلي داعش استخدام «علاء» محمد عادل لجهاز «لاب توب».

- حصول "نبيل" محمود عبدالمغني على معلومات عن المناطق الجديدة لتواجد مقاتلي تنظيم داعش.

 - اعتراف أحد المنظمين لتنظيم داعش أنه انضم لتحرير القدس بعد فتح الجهاد ودعوات الرئيس المخلوع محمد مرسي، لكن قتل الأطفال وحرق الأحياء يطارده في نومه.

مسلسل "العائدون"

ويعرض مسلسل «العائدون» حصريا فى العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كلا من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة «ميديا هب سعدى – جوهر».

تدور أحداث المسلسل التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى استهداف مصر والمنطقة العربية

العائدون مسلسل مسلسل العائدون أمير كرارة محمود عبدالمغني

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وائل لطفي

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