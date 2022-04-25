الثلاثاء 26 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم

إصابة 7 اشخاص في
إصابة 7 اشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم - أسيوط الغربي أمام طهما الكيلو 62 ، وانتقلت سيارات الإسعاف موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم أسيوط الغربي.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن بصحبة سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقى الرعاية العلاجية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

اصابة 7 أشخاص حادث انقلاب سيارة الفيوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

الأكثر قراءة

شيخ الأزهر: هناك جهات سياسية تهدف لضرب مصادر قوة المسلمين في الشرق

عمرو عبدالجليل.. خفة الدم صنعة

«الأوقاف» تعلن فتح المساجد فى صلاة التهجد من ليلة 27 حتى نهاية رمضان

الاختيار 3 الحلقة 24.. تفاصيل تدبير الإخوان لحادث خطف الجنود

محمد الباز يكتب هكذا تحدث الرئيس «2»: «ففهمناها سليمان».. كلمة السر في حوار الرئيس عن حماية الدولة المصرية

قيمة زكاة الفطر 2022 فى مصر والحد الأدنى لإخراجها للموسر والمُعسر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

محمود خليل

«الضيف».. وأزمة «سها هانم»

ماجد حبته

عن قلة الحيلة

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قيادات مصر والأردن والإمارات، جدية الدور العربي الإقليمي.. الوصاية الهاشمية حماية للقدس

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون أمميون يطالبون بتمويل 6 منظمات فلسطينية صنفتها إسرائيل إرهابية

هل يقف حزب الله خلف إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل؟

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل