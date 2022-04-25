إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم - أسيوط الغربي أمام طهما الكيلو 62 ، وانتقلت سيارات الإسعاف موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

وكان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمد تعيلب مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الفيوم أسيوط الغربي.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن بصحبة سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقى الرعاية العلاجية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.