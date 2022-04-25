محافظ القاهرة ووزير الشباب يشهدان حفل ختام الدورات الرمضانية .. صور

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، حفل ختام وتوزيع جوائز وكؤوس وميداليات نهائيات دورات الكرة الخماسية الرمضانية لدورى الأحياء المطورة ، ودورى الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية، ودورى العاملين بمحافظة القاهرة بإستاد نادى الشمس.



حضر الحفل د. إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد، واللواء رزق علي رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام ، د. سيد حُزين مدير مديرية الشباب والرياضة والإعلامى د. أسامة ابو زيد رئيس مجلس إدارة نادى الشمس، وعدد من نواب مجلسى النواب والشيوخ وقيادات محافظة القاهرة ووزارة الشباب.



ووجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الشكر لوزير الشباب والرياضة على دور الوزارة المتميز فى إقامة مثل هذه المسابقات التى تنمي قدرات الشباب وتكتشف مواهبهم، مؤكدًا على أن القيادة السياسية تضع الشباب دومًا نصب أعينها باعتبارهم أمل المستقبل والسواعد التى ستستكمل بناء الجمهورية الجديدة.

تضمنت الاحتفالية ختام دورى الأحياء المطورة والتى أقيمت تحت شعار «الرياضة أسلوب حياة».

وشهد وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة منافسات المباريات النهائية لدورى الكرة الخماسية للأحياء المطورة والتي أسفرت عن فوز فريق مدينة الاسمرات 2 بالمركز الأول، كما شاهدا نهائي بطولة الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية والتى فاز بها فريق الإباجية بالمركز الأول، وحصد فريق هيئة النقل العام المركز الأول فى دورى العاملين بمحافظة القاهرة.