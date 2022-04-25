لافروف: الولايات المتحدة وبريطانيا تضغطان على أوكرانيا لإطالة المفاوضات

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا تضغطان على أوكرانيا لإطالة المفاوضات بين كييف وموسكو.

وقال لافروف في تصريحات للقناة الأولى التلفزيونية الروسية: "الولايات المتحدة وبريطانيا لا تنصحان زيلينسكي بتسريع المفاوضات، يوصونه بالثبات على موقفه".

وأشار لافروف إلى أن أوكرانيا رفضت التوقيع على الاقتراحات في جولة المفاوضات في اسطنبول، قائلا: إنها كانت خطوة كبيرة إلى الوراء في عملية التفاوض، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي.

وتابع وزير الخارجية الروسى: "أعتقد أن هذه الخطوة إلى الوراء تمت بناء على نصيحة زملائنا الأمريكيين والبريطانيين في المرتبة الأولى وربما لعب البولنديون دورا في هذا أيضا".