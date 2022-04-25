الإثنين 25 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لافروف: الولايات المتحدة وبريطانيا تضغطان على أوكرانيا لإطالة المفاوضات

سيرغي لافروف
سيرغي لافروف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة وبريطانيا تضغطان على أوكرانيا لإطالة المفاوضات بين كييف وموسكو.

وقال لافروف في تصريحات للقناة الأولى التلفزيونية الروسية: "الولايات المتحدة وبريطانيا لا تنصحان زيلينسكي بتسريع المفاوضات، يوصونه بالثبات على موقفه".

وأشار لافروف إلى أن أوكرانيا رفضت التوقيع على الاقتراحات في جولة المفاوضات في اسطنبول، قائلا: إنها كانت خطوة كبيرة إلى الوراء في عملية التفاوض، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي.

وتابع وزير الخارجية الروسى: "أعتقد أن هذه الخطوة إلى الوراء تمت بناء على نصيحة زملائنا الأمريكيين والبريطانيين في المرتبة الأولى وربما لعب البولنديون دورا في هذا أيضا".

روسيا كييف ​الولايات المتحدة​ سيرغى لافروف المفاوضات

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

الأكثر قراءة

شيخ الأزهر: هناك جهات سياسية تهدف لضرب مصادر قوة المسلمين في الشرق

«الأوقاف» تعلن فتح المساجد فى صلاة التهجد من ليلة 27 حتى نهاية رمضان

«لافروف» يحذِّر من «خطر فعلى» لاندلاع حرب عالمية ثالثة

محمد الباز يكتب هكذا تحدث الرئيس «2»: «ففهمناها سليمان».. كلمة السر في حوار الرئيس عن حماية الدولة المصرية

بيان عاجل من الأوقاف بشأن واقعة مسجد المراغى بحلوان: لم نأمر بإيقاف الصلاة

الأوقاف تنشر فيديو توضيحيًا لواقعة مسجد المراغى بحلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ماذا في جعبة الحرب الروسية الأوكرانية من تأثيرات مباشر.. في شرق المتوسط؟

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين يا هوى.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

محمود خليل

«الضيف».. وأزمة «سها هانم»

ماجد حبته

عن قلة الحيلة

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قيادات مصر والأردن والإمارات، جدية الدور العربي الإقليمي.. الوصاية الهاشمية حماية للقدس

صور

مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر

بيع الأسماك المملحة فى شم النسيم

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون أمميون يطالبون بتمويل 6 منظمات فلسطينية صنفتها إسرائيل إرهابية

هل يقف حزب الله خلف إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل؟

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل