الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

النائب عبدالله لاشين: سيناء أصبحت أرض التنمية الجديدة

النائب عبدالله لاشين
النائب عبدالله لاشين

قال اللواء عبدالله لاشين ،عضو مجلس النواب، إن القوات المسلحة مازالت تضحي من أجل حماية الوطن من شر الإرهاب الغاشم، حتى طهرت سيناء وأعادت لها الأمن والأمان والعمران.

 

ووجه “لاشين”ن في  بيان صحفي، التهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وكل ضباط وجنود القوات المسلحة، وجميع المصريين بمناسبة الذكرى الأربعين لعيد تحرير سيناء.

وأكد لاشين أن سيناء أصبحت أرض التنمية الجديدة فقد شهدت منذ تحريرها العديد من المشروعات التنموية، وفي السنوات الأخيرة ظلت وتيرة التنمية تسير بخطى سريعة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين وسكانها فقد زادت الرقعة الزراعية بها لتحويلها لسلة غذائية لتحقيق الاكتفاء الذاتي فقد أنشأت بجنوب سيناء فقط 17 مزرعة على مساحة 726 فدانا وتوفير فرص عمل لأبناء سيناء، لافتا إلى أن تنمية سيناء وصلت لوضع الدولة خطة لجعل منطقة محور قناة السويس وسيناء من أكبر المناطق الاقتصادية والصناعية في العالم.

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن البطولات التي تقوم بها القوات المسلحة المصرية للدفاع عن الوطن والحفاظ على أرضه ووحدته وترابه وسيادته تحت راية وقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي، شيء يدعو كل مصر أن يكون فخورا ببلده ووطنه الغالي مصر.

 

فيما هنأت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة الأفرع الرئيسية، وقادة وضباط ، وضباط الصف، والجنود ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء الحبيبة، مؤكدة بأن سيناء ستظل قلب الوطن النابض الذي شهد تضحيات كبيرة ليظل محرر يحكي تاريخ الأبطال.

 

وأضافت "أبوشقة"، في تصريحات لها، أن أبناء مصر الأوفياء الذين قدموا الغالى والنفيس، من أجل كل حبة رمل فى سيناء الحبيبة، وواصلوا تقديم أرواحهم ودمائهم لتطهيرها لاجتثاث جذور الإرهاب من أرض الفيروز الغالية سجلوا تضحياتهم بحروف من نور في سجلات التاريخ وانار أبناء القوات المسلحة والشرطة سماء ارض الفيروز بالأمل والعزة والكرامة.

 

وثمنت "أبوشقة" الانجازات والمشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات البنية الأساسية والانفاق التي نفذتها الدولة داخل سيناء وربطها بالوادى والدلتا مؤكدة بأن التنمية هي أقوى سلاح للحفاظ علي هذه البقعة الغالية من الوطن.

الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي مجلس النواب الانتاج الحربى الرئيس عبد الفتاح السيسي جنوب سيناء

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وائل لطفي

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