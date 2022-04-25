مصريون يحتفلون بشم النسيم فى حديقة الأزهر الإثنين 25/أبريل/2022 - 10:51 م 4/25/2022 10:51:23 PM شم النسيم في الأزهر بارك تصوير هادي كرم شارك طباعة شم النسيم في الأزهر بارك شم النسيم في الأزهر بارك شم النسيم في الأزهر بارك شم النسيم في الأزهر بارك شم النسيم في الأزهر بارك شم النسيم في الأزهر بارك شم النسيم في الأزهر بارك شم النسيم في الأزهر بارك شم النسيم في الأزهر بارك شم النسيم في الأزهر بارك شم النسيم في الأزهر بارك شم النسيم في الأزهر بارك شم النسيم في الأزهر بارك شم النسيم في الأزهر بارك شم النسيم في الأزهر بارك شم النسيم في الأزهر بارك شارك طباعة