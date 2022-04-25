الإثنين 25 أبريل 2022
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فن

فاتن أمل حربي الحلقة 24| مفاجأة.. رسالة من والد فاتن إلى ابنته (فيديو)

جريدة الدستور

فجرت الحلقة 24 من مسلسل فاتن أمل حربي، مفاجأة ظهور والد فاتن الذي تبين أنه محتجزًا في مستشفى أمراض نفسية.

وخلال أحداث الحلقة، ظهر شفيع وهو في زيارة لصديقه “أمل حربي” داخل المستشفى، وتبين من اللقاء أن “شفيع” قضى مع والد فاتن 3 سنوات داخل المستشفى بعد تعرضه لأزمة نفسية شديدة.

وطلب “أمل حربي” من صديقه إخبار ابنته بأنه على قيد الحياة ليرد عليه: "الروح لما بتطلع ترجع شبح".

أبطال فاتن أمل حربي 

مسلسل "فاتن أمل حربي"، بطولة نيللي كريم، هالة صدقى، فادية عبدالغنى، ويدور المسلسل حول فاتن المرأة التي تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها وابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها، وترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما، أن الحياة ستستقر وتخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

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