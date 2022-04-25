«في بيتنا روبوت 2».. هشام جمال يحقق حلم «لذيذ» بلقاء يوسف الشريف

يحل النجم يوسف الشريف ضيف شرف على أحداث المسلسل الكوميدي «في بيتنا روبوت2» والمعروض ضمن مسلسلات رمضان 2022 عبر شاشة قناة «الحياة» الفضائية.

ونشر الفنان هشام جمال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي عدد من الصور تجمعه بالنجم يوسف الشريف والفنان عمرو وهبة والذي يجسد دور «روبوت» يدعى «لذيذ» وذلك من داخل كواليس تصوير المسلسل وعلق على الصورة قائلا: «الصور دي عشان الناس اللي بتلومني اني كل ده منفذتش وعدي وحققت حلم لذيذ إنه يقابل يوسف الشريف».

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت 2

مسلسل في بيتنا روبوت ج2 يعرض حصريًا على شاشة قناة "الحياة" في السادسة والثلث يوميًا مع الإفطار ويقدم وجبة كوميدية مميزة، ويتواجد المحتوى بشكل كامل وحصري على منصة "واتش إت"، كما يُعاد المسلسل عدة مرات عبر قناة الحياة والحياة دراما.

أحداث فى بيتنا روبوت 2

وتدور أحداث المسلسل في إطار لايت كوميدى، حول الخيال العلمي من خلال قصة يوسف مهندس برمجيات شاب (هشام جمال)، يقوم بتطوير نموذجين من البشر الآليين، أولهما على هيئة أنثى اسمها "زومبا" (شيماء سيف)، والثاني على هيئة ذكر يسميه "لذيذ" (عمرو وهبة)، ليقوم الاثنان بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة (ليلى أحمد زاهر) على القيام بأعمالها المنزلية، ويشهد الجزء الثاني العديد من التطورات للشخصيات والأحداث.

أبطال «فى بيتنا روبوت 2»

المسلسل إنتاج مشترك بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة روزناما لمالكها الفنان والمنتج هشام جمال، ويشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم عمرو وهبة، هشام جمال، ليلي زاهر، شيماء سيف، دنيا ماهر، سليمان عيد، دنيا سيف أوتاكا، عارفة عبدالرسول، شيرين، طه دسوقي، مي دياب، ونخبة كبيرة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف عمرو وهبة، وإخراج أسامة عرابي.