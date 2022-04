الاختيار 3 الحلقة 24| «عبدالرحمن الشوربجي».. ذراع الجماعة في سيناء

الاختيار ٣

لم يحصل على القدر الكافي من الشهرة خلال عام حكم الجماعة الإرهابية، خاصة مع طبيعة دوره السري باعتباره المحرك الرئيسي للأحداث في سيناء، عبد الرحمن الشوربجي كان مسجونًا إلى جوار المعزول مرسي قبل أحداث ثورة 25 يناير وكان أحد أبرز العناصر القيادية الإخوانية التي اعتمدت عليها الجماعة الإرهابية في سيناء خلال عام حكمها للبلاد.

“الاختيار 3” سلط خلال أحداث الحلقة 24، الضوء على دور “الشوربجي” خلال حكم الإخوان وكيف كان يدير العمليات الإرهابية في سيناء خاصة بعد سقوط حكم الجماعة.

التخابر والإرهاب

اتهم الشوربجي برفقة ١٢٣ قيادي آخر منهم الرئيس الراحل محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه محمود عزت وسعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان بعدو جرائم على رأسها التخابر.

كان من بين الاتهامات: «خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي واحتجازهم بقطاع غزة، حمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة السلطات في مصر، ارتكاب أفعال عدائية تمس استقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، قتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب".

مخطط هدم الدولة

“الشوربجي” كان أحد المشاركين في المخطط الإرهابي الذي تم إعداده في أبريل عام 2011 بالمشاركة مع الدول الأجنبية لهدم الدول المصرية، وكذلك وصول أحد قيادات الجماعة للحكم وتقسيم مصر على أساس ديني وإعادة المشهد في الإقليم باقتطاع جزء من الأراضي المصرية بشبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين بقطاع غزة فيه.

وكشفت التحقيقات عن دوره في تسلل نحو 800 عنصر أجنبي وقيادات من حماس عبر أنفاق سيناء، وذلك إبان ثورة يناير حيث استخدموا سيارات ذات دفع رباعي مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة ومدافع جرينوف وقذائف آر.بي.جي أطلقوها بكثافة علي المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود مع غزة وقتلوا العديد من ضباط الشرطة.

الاختيار3

يواصل مسلسل «الاختيار 3» كشف حقائق مهمة في فترة قاسية عاشها المصريون تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة محمد مرسي.

«الاختيار 3» يوثق هذه المرحلة بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

ورصدت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 عمليات مداهمة الجيش لأوكار التكفيريين بمساعدة رجال سيناء.

الاختيار 3 الحلقة 23

وشهدت الحلقة 23 عرض مشهد لقاء سري بين عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، ومحمد مرسي، والذي حذر فيه السيسي الأخير قائلا: "لا بد من التصالح مع كل القوى الوطنية وتكوين لجنة لمعاجلة التحدبات التي تمر بها مصر بدون تدخل مكتب الإرشاد، لازم القرار يبقى من الرئاسة فقط، ويجب مواجهة الفكر المتطرف والمصارحة المستمرة للرأي العام والتعامل معه كتكلة واحدة، والجماعة لا تستطيع التعامل مه هذه التحديات".

وتابع السيسي حديثه قائلا: “في بلد بتتدار برئيسين يا فندم.. لا يمكن أن يكون هذا المسار الصحيح لمواجهة التحديات التي تمر بها مصر، جماعة الإخوان هدفهم التمكين والسيطرة، وأنا عندي اقتراح إنك ميكنش ليك علاقة بالجماعة.. مش تعاديهم ولكن تحط لهم النقط على الحروف".

ليقول له مرسي: “لو همشت جماعة الإخوان مش هيسبوني ولا يسيبوا ولادي دا فيها تطير رقاب".



أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني



