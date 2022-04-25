الحلقة 24 من الاختيار 3 تكشف معلومات جديدة حول عملية خطف 7 جنود بسيناء

كشفت الحلقة ٢٤ من مسلسل الاختيار ٣ اليوم، عن معلومات جديدة في واقعة خطف إرهابيين لـ ٧ جنود في سيناء والتي أسفرت التحريات عن تخطيط جماعة الإخوان الارهابية لها للضغط على الجيش.

ورصدت حلقة اليوم فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي من خارج سيناء وتضمن استغاثة الجنود المخطوفين وهم معصوبي الأعين وطالبين من وزير الدفاع ورئيس الجمهورية الإفراج عن معتقلين لتحريرهم.

وأظهرت الحلقة رصد المخابرات الحربية لمكالمات بين الإرهابي كمال علام والخاطفين على الاتفاق على عدم دك المكان الذي تم إخفاء الجنود به حتى لا يتم اعتبارهم شهداء.

كما رصدت الحلقة محاولة جماعة الإخوان الإرهابية إرسال وسيط للجيش للمساومة على أرواح الجنود المختطفين.



ويواصل مسلسل «الاختيار 3» كشف حقائق مهمة في فترة قاسية عاشها المصريون تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة محمد مرسي.

«الاختيار 3» يوثق هذه المرحلة بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

ورصدت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 عمليات مداهمة الجيش لأوكار التكفيريين بمساعدة رجال سيناء.

وشهدت الحلقة 23 عرض مشهد لقاء سري بين عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، ومحمد مرسي، والذي حذر فيه السيسي الأخير قائلا: "لا بد من التصالح مع كل القوى الوطنية وتكوين لجنة لمعالجة التحديات التي تمر بها مصر بدون تدخل مكتب الإرشاد، لازم القرار يبقى من الرئاسة فقط، ويجب مواجهة الفكر المتطرف والمصارحة المستمرة للرأي العام والتعامل معه ككتلة واحدة، والجماعة لا تستطيع التعامل مه هذه التحديات".

وتابع السيسي حديثه قائلا: “في بلد بتتدار برئيسين يا فندم.. لا يمكن أن يكون هذا المسار الصحيح لمواجهة التحديات التي تمر بها مصر، جماعة الإخوان هدفهم التمكين والسيطرة، وأنا عندي اقتراح إنك ميكنش ليك علاقة بالجماعة.. مش تعاديهم ولكن تحط لهم النقط على الحروف".

ليقول له مرسي: “لو همشت جماعة الإخوان مش هيسبوني ولا يسيبوا ولادي دا فيها تطير رقاب".

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذه الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.