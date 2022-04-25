روسيا: سنعامل أمريكا بالمثل إن لم توفر شروط العمل لبعثاتنا الدبلوماسية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي يفغيني إيفانوف أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواجه قيودا على عمل بعثاتها في روسيا إن لم توفر شروط العمل الطبيعية للبعثات الدبلوماسية الروسية لديها.

ونقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن إيفانوف خلال مؤتمر صحفي أنه "إذا لم يتم تهيئة الظروف الطبيعية لعمل البعثات الروسية في الولايات المتحدة، فلن تتمكن البعثات الخارجية الأمريكية من العمل هنا بشكل طبيعي".

وردا على سؤال حول تجميد حسابات البعثات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة، أوضح إيفانوف أن موسكو وواشنطن تتواصلان لحل هذه المسألة، مشيرا إلى أن: "الأمريكيين قالوا إن هذه الخطوة (تجميد الحسابات) ليست مبادرة حكومية، بل هي مبادرة من المصرف نفسه، لذا سيقدمون مخططا يتمثل باقتراح بنك آخر لن يغلق هذه الحسابات"، وقال: "لنرى إلى أين نصل، وكيف سيفون بوعودهم".

ويصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، غدا الثلاثاء، إلى أوكرانيا على رأس أول بعثة تابعة للوكالة من خبراء السلامة والأمن.

وذكرت الوكالة الدولية - في بيان اليوم الاثنين - أن البعثة ستصل إلى محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية لتسليم المعدات وإجراء التقييمات الإشعاعية واستعادة أنظمة مراقبة الضمانات.

وقال المدير العام للوكالة - في تصريحات - إنه في حالة أوكرانيا، يتم العمل وفق الإطار الحالي للمعايير والإجراءات من خلال مركز الحوادث والطوارئ التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضاف المدير العام أن أوكرانيا أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه لم تحدث تطورات جديدة مهمة اليوم تتعلق بالسلامة والأمن النوويين في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أبلغت أوكرانيا بأن أنظمة السلامة لا تزال تعمل في محطات الطاقة النووية الأربعة، وأنها لا تزال توفر الطاقة خارج الموقع.