الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 24.. السيسي يحذر خاطفي الجنود: «هعمل إللي محدش يتخيله»

السيسي الاختيار 3
السيسي الاختيار 3

أوضحت الحلقة 24 من مسلسل الاختيار 3 موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي من واقعة اختطاف 7 عساكر من سيناء، إذ شدد على تكثيف الجهود قائلا: «أنا مش هسكت أبدا.. الخاطفين لازم يعرفوا لو المجندين مخرجوش هعمل عمل لا يتخيله عقل».

 

ويواصل مسلسل «الاختيار 3» كشف حقائق مهمة في فترة قاسية عاشها المصريون تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة محمد مرسي.


«الاختيار 3» يوثق هذه المرحلة بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة  30 يونيو 2013.


ورصدت الحلقة السابقة من مسلسل «الاختيار 3» عمليات مداهمة الجيش لأوكار التكفيريين بمساعدة رجال سيناء.


وشهدت الحلقة 23 عرض مشهد لقاء سري بين عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، ومحمد مرسي، والذي حذر فيه السيسي الأخير قائلا: "لا بد من التصالح مع كل القوى الوطنية وتكوين لجنة لمعاجلة التحديات التي تمر بها مصر بدون تدخل مكتب الإرشاد، لازم القرار يبقى من الرئاسة فقط، ويجب مواجهة الفكر المتطرف والمصارحة المستمرة للرأي العام والتعامل معه كتكلة واحدة، والجماعة لا تستطيع التعامل مع هذه التحديات".


وتابع السيسي حديثه قائلا: “في بلد بتتدار برئيسين يا فندم.. لا يمكن أن يكون هذا المسار الصحيح لمواجهة التحديات التي تمر بها مصر، جماعة الإخوان هدفهم التمكين والسيطرة، وأنا عندي اقتراح إنك ميكنش ليك علاقة بالجماعة.. مش تعاديهم ولكن تحط لهم النقط على الحروف".


ليقول له مرسي: “لو همشت جماعة الإخوان مش هيسبوني ولا يسيبوا ولادي دا فيها تطير رقاب".


أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:
ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي
صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي
كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني
أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات
أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية
خالد الصاوي: خيرت الشاطر
عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية
بيومي فؤاد: سعد الكتاتني


مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON
يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء
مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama
يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء
مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama
الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء

 

عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح محمد مرسي جماعة الإخوان الإخوان الإرهابية جماعة الإخوان الإرهابية تكفيريين مسلسل الاختيار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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