الاختيار 3 الحلقة 24|«كمال علام».. أخطر متطرفي ولاية سيناء

الاختيار ٣

يواصل مسلسل «الاختيار 3» توثيق حالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.



وشهدت الحلقة 24 من مسلسل الاختيار 3، كواليس تنفيذ جماعة الإخوان الإرهابية لمخطط خطف الجنود في شمال سيناء للضغط على القوات المسلحة، وركزت الحلقة على الإرهابي كمال علام أحد المشاركين في مجزرة رفح الأولى والمسؤول عن عملية خطف الجنود.

من هو كمال علام؟

عرف عن كمال علام بأنه أخطر الإرهابيين في سيناء وزعيم جماعة التوحيد والجهاد إذا أن له لحية حمراء جعلته مميزًا من الناحية الشكلية، كما أنه يتحدث باسم بيت المقدس في سيناء ويقوم ببث التقارير الخاصة بالتنظيم وهو يلوح بسلاحه.

برز اسمه بعد ثورة 25 يناير، عقب عملية اقتحام السجون وحدوث انفلات أمني في البلاد وعاد إلى مدينة العريش وقتها، ويترأس عملية اقتحام قسم ثان العريش التي صدر ضده فيها حكم بالإعدام فيما بعد.

وأثناء انضمامه إلى تنظيم ولاية سيناء تم تلقيبه باسم حركي وهو “أبو عبدالله”، ووقتها قام التنظيم بتكوين خلايا عنقودية بحيث يكون لكل خلية قائد وأصبح هناك 22 خلية مهمتها القيام بالعمليات الإرهابية وكان كمال مسؤول عن ثلاثة خلايا منها.

تولى كمال العديد من العمليات الإرهابية أثناء ولايته لتنظيم ولاية سيناء، كان على رأسها اغتيال المقدم إبراهيم أحمد بدران سليم والرقيب عبد السلام عبد السلام سويلم والمجند حمادة جمال يوسف.

وقاد العديد من العمليات التي تستهدف السياحة في طابا منها تفجير حافلة سياحية تحمل سياح كوريين، كما أعلن مسؤوليته عن اغتيال قضاة في العريش عبر تفجير في كان يعتبر مقر للقضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية.

وتورط في عملية اقتحام قسم ثان العريش، وكذلك شارك في مذبحة رفح الاولى وأحد العمليات الإرهابية التي قام بها ضد الجيش المصري في الشيخ زويد، والتي راح ضحيتها 5 جنود، وثأر الجيش المصري بقتل 15 عنصرًا إرهابيًا.

سافر بعدها علام إلى سوريا وانضم إلى تنظيم داعش ولكن في العام 2014 وتناقلت وسائل الإعلام المختلفة، بيانًا من وزارة الداخلية، تعلن فيه مقتل كمال علام، في اشتباكات مع قوات الأمن بسيناء، إلا أن التنظيم الإرهابي نفى ذلك الأمر معلنًا أن كمال خارج البلاد.

الاختيار 3

يواصل مسلسل «الاختيار 3» كشف حقائق مهمة في فترة قاسية عاشها المصريون تحت حكم جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة محمد مرسي.

«الاختيار 3» يوثق هذه المرحلة بسلسلة من مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية المسربة، والتي تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة 30 يونيو 2013.

ورصدت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 عمليات مداهمة الجيش لأوكار التكفيريين بمساعدة رجال سيناء.

وشهدت الحلقة 23 عرض مشهد لقاء سري بين عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، ومحمد مرسي، والذي حذر فيه السيسي الأخير قائلا: "لا بد من التصالح مع كل القوى الوطنية وتكوين لجنة لمعاجلة التحدبات التي تمر بها مصر بدون تدخل مكتب الإرشاد، لازم القرار يبقى من الرئاسة فقط، ويجب مواجهة الفكر المتطرف والمصارحة المستمرة للرأي العام والتعامل معه كتكلة واحدة، والجماعة لا تستطيع التعامل مه هذه التحديات".

وتابع السيسي حديثه قائلا: “في بلد بتتدار برئيسين يا فندم.. لا يمكن أن يكون هذا المسار الصحيح لمواجهة التحديات التي تمر بها مصر، جماعة الإخوان هدفهم التمكين والسيطرة، وأنا عندي اقتراح إنك ميكنش ليك علاقة بالجماعة.. مش تعاديهم ولكن تحط لهم النقط على الحروف".

ليقول له مرسي: “لو همشت جماعة الإخوان مش هيسبوني ولا يسيبوا ولادي دا فيها تطير رقاب".

أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء