البيت الأبيض: بايدن قلق من تأثير منصات التواصل الاجتماعى على حياة الناس

رفض البيت الأبيض، الإثنين، التعليق على صفقة استحواذ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان مساء الإثنين، إن قلق الرئيس الأمريكي جو بايدن يقتصر على تأثير منصات التواصل الاجتماعي الكبرى على حياة الناس بغض النظر عمن يمتلك تلك المواقع أو يديرها.

وأعلن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أصبح المالك الجديد للموقع.

وأكد تويتر، أن إيلون ماسك أصبح متحكما بشكل كامل في الشركة، بعد أن أصبح شركة خاصة يملكها الملياردير الأمريكي.

وأوضحت وكالة رويترز أن اتفاق إيلون ماسك مع تويتر ينص على حصول المساهمين على 54,20 دولار للسهم، مشيرة إلى أنه اشترى تويتر بـ44 مليار دولار.

من جهته قال إيلون ماسك، عقب توقيع الصفقة إن تويتر لديه إمكانيات هائلة وسيعمل على توفيرها، متعهدا بالعمل على زيادة الثقة في موقع التدوينات المصغر.

وأضاف الملياردير الأمريكي: "أريد جعل تويتر أفضل من أي وقت مضى".

وأفادت بورصة نيويورك، بتعليق تداول أسهم موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مؤكدة أنها بانتظار إعلان مرتقب بشان الموقع.

وقال ماسك في تغريدة عبر حسابه على تويتر في وقت سابق إنه يأمل أن يظل حتى أسوأ منتقديه على تويتر ، لأن هذا هو ما تعنيه حرية التعبير، وذلك في إشارة إلى حسمه صفقة الشراء التي عرضها منذ فترة وعارضتها عدة اطراف في الشركة.

وتضمن عرض ماسك السابق 54.20 دولار للسهم علاوة على 38%، فوق سعر الإغلاق لسهم تويتر في الأول من أبريل، والذي كان آخر يوم تداول قبل الإعلان عن استثمار الرئيس التنفيذي لتسلا في أكثر من 9% من الشركة، لتصل قيمة العرض إلى حوالي 43 مليار دولار، نقلاً عن "رويترز".