الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محادثات هاتفية بين بايدن وماكرون بعد إعادة انتخابه

بايدن وماكرون
بايدن وماكرون

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي جو بايدن الذي هنأه بإعادة انتخابه واتفقا على إجراء مباحثات أطول قريبا يتطرقان خلالها إلى الحرب في أوكرانيا خصوصا.
وأورد بيان للبيت الأبيض ان الرئيس الأمريكي شدد على "العلاقات الوثيقة والدائمة بين الولايات المتحدة وفرنسا، حليفنا الأقدم، والقائمة على القيم الديموقراطية المشتركة والصلات الاقتصادية والتعاون على صعيد الأمن".
ونقل البيان عن بايدن استعداده "لمواصلة العمل في شكل وثيق مع الرئيس ماكرون في شأن الأولويات العالمية المشتركة".
وقالت الرئاسة الفرنسية "كان اتصال تهنئة. حرص الرئيس بايدن اليوم على تهنئة الرئيس بإعادة انتخابه".
وكان الرئيس الأمريكي حاول الاتصال بماكرون مساء الأحد إلا أن الأخير كان يحتفل بفوزه على مارين لوبن.
وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون وبايدن قررا إجراء اتصال جديد "قريبا جدا يستمر لفترة أطول" للبحث في "الحرب في أوكرانيا وتعميق العلاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومواصلة اهتمام بلديهما في الرهانات الدولية الكبيرة وتعاونهما الوثيق".
وقال بايدن في واشنطن أنا سعيد "بنتيجة" الانتخابات في فرنسا واتطلع لمواصلة تعاوننا الوثيق، واصفا فرنسا بأنها "شريك أساسي لمواجهة التحديات العالمية".
وهنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بدوره ماكرون الأحد مؤكدا عزمه على تعزيز التحالف والصداقة مع فرنسا.

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وائل لطفي

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