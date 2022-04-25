الجيش العراقي: مقتل «إرهابيين» اثنين واعتقال ستة آخرين غربى البلاد

أعلن نائب العمليات المشتركة في الجيش العراقي، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، مقتل "إرهابيين" اثنين واعتقال ستة آخرين خلال عملية الإرادة الصلبة التي انطلقت قبل أيام غربي العراق.



وقال الشمري، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء اليوم الإثنين، إنه :"تم قتل إرهابيين اثنين وإلقاء القبض على 6 إرهابيين والعثور على 16 عبوة ناسفة"، مشيرا إلى أنه تم العثور على أسلحة ثقيلة وخفيفة.

وأعلن الجيش اللبناني أن طوافة بريطانية من طراز "CH -146 Griffon" تابعة للسرب ٨٤ البريطاني تشارك إلى جانب الجيش اللبناني في عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين بحادث غرق مركب يحمل عشرات الركاب قبالة شاطئ طرابلس شمالي لبنان.



وواصلت قوات الجيش اللبناني اليوم عمليات البحث والإنقاذ التي تنفذها عناصر الجيش برا وبحرا وجوا، حيث بلغت الحصيلة الرسمية المعلنة، حتى الآن، إنقاذ 45 راكبا فقط من بين قرابة 84 راكبا وفقا لتقدير المنظمة الدولية للهجرة وقائد القوات البحرية اللبنانية، الذي أكد أن المركب كانت حمولته المصرح بها 6 أفراد، إلا أنه أبحر بحمولة تقدر بـ15 ضعفا من طاقته. كما تم انتشال 6 جثث بينهم جثة لطفلة، فيما يؤكد شهود عيان انتشال عدد آخر من الجثث لم يعلن عنهم رسميا بعد.