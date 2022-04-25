الإثنين 25 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش العراقي: مقتل «إرهابيين» اثنين واعتقال ستة آخرين غربى البلاد

الجيش العراقي
الجيش العراقي

أعلن نائب العمليات المشتركة في الجيش العراقي، الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، مقتل "إرهابيين" اثنين واعتقال ستة آخرين خلال عملية الإرادة الصلبة التي انطلقت قبل أيام غربي العراق.


وقال الشمري، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية مساء اليوم الإثنين، إنه :"تم قتل إرهابيين اثنين وإلقاء القبض على 6 إرهابيين والعثور على 16 عبوة ناسفة"، مشيرا إلى أنه تم العثور على أسلحة ثقيلة وخفيفة.

 

وأعلن الجيش اللبناني أن طوافة بريطانية من طراز "CH -146 Griffon" تابعة للسرب ٨٤ البريطاني تشارك إلى جانب الجيش اللبناني في عمليات البحث والإنقاذ عن المفقودين بحادث غرق مركب يحمل عشرات الركاب قبالة شاطئ طرابلس شمالي لبنان.


وواصلت قوات الجيش اللبناني اليوم عمليات البحث والإنقاذ التي تنفذها عناصر الجيش برا وبحرا وجوا، حيث بلغت الحصيلة الرسمية المعلنة، حتى الآن، إنقاذ 45 راكبا فقط من بين قرابة 84 راكبا وفقا لتقدير المنظمة الدولية للهجرة وقائد القوات البحرية اللبنانية، الذي أكد أن المركب كانت حمولته المصرح بها 6 أفراد، إلا أنه أبحر بحمولة تقدر بـ15 ضعفا من طاقته. كما تم انتشال 6 جثث بينهم جثة لطفلة، فيما يؤكد شهود عيان انتشال عدد آخر من الجثث لم يعلن عنهم رسميا بعد.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

الأكثر قراءة

شيخ الأزهر: هناك جهات سياسية تهدف لضرب مصادر قوة المسلمين في الشرق

«الأوقاف» تعلن فتح المساجد فى صلاة التهجد من ليلة 27 حتى نهاية رمضان

بيان عاجل من الأوقاف بشأن واقعة مسجد المراغى بحلوان: لم نأمر بإيقاف الصلاة

مذبحة الوراق: حكاية 7 أشقاء انتهت بقتيلين ومصاب و4 خلف الأسوار

الأوقاف تنشر فيديو توضيحيًا لواقعة مسجد المراغى بحلوان

محمد الباز يكتب هكذا تحدث الرئيس «2»: «ففهمناها سليمان».. كلمة السر في حوار الرئيس عن حماية الدولة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ملحمة خالد النبوى| راجعين ياهوي.. متعة الدراما الاجتماعية فى رمضان

محمد المعتصم

«العائدون».. إعادة عرض المسلسل واجب وطنى

حسين دعسة

قيادات مصر والأردن والإمارات، جدية الدور العربي الإقليمي.. الوصاية الهاشمية حماية للقدس

محمود خليل

«الضيف».. وأزمة «سها هانم»

ماجد حبته

عن قلة الحيلة

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قبل التفكير بما سيكون عليه العالم: أحلام سعيدة مسيو ماكرون!

صور

المصريون يقضون شم النسيم فى حديقة الحيوان

تصنيع كحك عيد الفطر 2022

المواطنون يقبلون على كحك عيد الفطر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون أمميون يطالبون بتمويل 6 منظمات فلسطينية صنفتها إسرائيل إرهابية

هل يقف حزب الله خلف إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل؟

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل