هالة صدقى: «فاتن أمل حربى» بهدلنى ومرمطنى.. وأتمناه مثل «أريد حلًا»

تأثرت بالمشاهد التى صوّرتها فى المحكمة والمستشفى و«المشرحة»

معاناة «تونة» تمسنى بشكل شخصى وأتمنى أن يسهم العمل فى إنصاف المرأة

الفن أعطانى كل شىء.. البطولة المطلقة لا تغرينى وأنا بطلة دورى

بدأت علاقتها بالفن مع المخرج نور الدمرداش فى مسلسل «لا يا ابنتى العزيزة» عام ١٩٧٩، وكانت نقطة انطلاقتها الحقيقية مسلسل «رحلة المليون» مع النجم محمد صبحى، وتعتبر فترة ثمانينيات القرن العشرين بداية شهرتها الكبيرة.

إنها الفنانة الكبيرة هالة صدقى، التى تنوعت أدوارها وأعمالها بين الكوميديا والتراجيديا، وقدمت مجموعة من روائع الفن مع كبار المخرجين، وبعد غياب عامين، تعود الفنانة الكبيرة للمشاركة من جديد فى الماراثون الرمضانى الحالى، من خلال مسلسل «فاتن أمل حربى»، مع باقة من ألمع النجوم على رأسهم الفنانة نيللى كريم.

عن كواليس التصوير والقضايا التى يطرحها المسلسل وعلى رأسها حقوق المرأة المتعلقة بالطلاق والانفصال والنفقة والرؤية، ورأيها فى البطولة المطلقة، والشخصية التى تحلم بتجسيدها فى الأعمال المقبلة، يدور حوار «الدستور» التالى مع الفنانة هالة صدقى.

■ بداية.. ما الذى دفعكِ للمشاركة فى مسلسل «فاتن أمل حربى»؟

- أعتذر عن عدم المشاركة فى أى عمل فنى منذ سنتين، لأن حب الناس وانتظارهم لى أصبح أمانة فى رقبتى، لذا مثّل العثور على مسلسل مميز بفكرة مهمة أمرًا فى غاية الصعوبة بالنسبة لى، حتى جاء مسلسل «فاتن أمل حربى».

ومنذ قرأت السيناريو الخاص بالمسلسل، وجدت أنه يستحق عودتى بعد غياب عامين، فى ظل أنه يناقش قضية اجتماعية مهمة جدًا تعانى منها غالبية السيدات فى مصر، ومن بينهن أنا، فموضوعه يمسنى على المستوى الشخصى، فى إطار ملىء بالأحداث الدرامية الدسمة، ويقدم رسالة تهم المجتمع كله، لأن أى قضية للمرأة يمتد تأثيرها إلى كل أفراد الأسرة بالتبعية.

وخلال الأحداث أجسد شخصية «ميسون»، صديقة «فاتن» أو «تونة» التى تجسدها الفنانة الجميلة نيللى كريم، وهى موظفة فى الشهر العقارى، وتعد مثالًا للصديقة «الجدعة» التى تساند صديقتها طوال الوقت، وتدعمها فى كل أزماتها.

■ هل نجح المسلسل فى عرض مشكلات المرأة وحصد تعاطف الرأى العام لصالحها؟

- أعتقد أنه نجح فى هذه المهمة بالفعل، خاصة أننا- للأسف الشديد- نعيش فى «عالم ذكورى»، وهو تعبير أقصده بدقة، ولا أقوله لمجرد تكرار «أكليشيهات» اعتدنا سماعها.

الظروف الحالية تغيرت، والمرأة أثبتت أنها لا تقل موهبة وقدرة عن الرجل، وتحصد النجاحات فى كل المجالات يوميًا، لذا أرى أننا فى حاجة ماسة لتعديل قوانين الأحوال الشخصية، وغيرها من القوانين القديمة التى لا تزال تحكمنا فى الوقت الحالى، ولا تناسب التطور الذى حدث فى كل شىء.

وأشعر بأن الله سيوفقنا، لأننا فى معركة حقيقية مع الجهل والظلم، والمسلسل يحاول تقديم المساعدة للمرأة لتحصل على حقوقها كاملة، فقضية ومعاناة «تونة» ليست من وحى خيال المؤلف، هى قضية حقيقية تتكرر فى ملايين البيوت والأسر المصرية والعربية.

■ إذن.. هل تتوقعين أن يسهم المسلسل فى تغيير التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة فى المجتمع؟

- بالطبع أتمنى حدوث ذلك، أسوة بفيلم «أريد حلًا» من إنتاج عام ١٩٧٥، وبطولة فاتن حمامة ورشدى أباظة، الذى نجح فى حصد تعاطف الرأى العام وتعديل بعض القوانين لإنصاف المرأة، وفيلم «جعلونى مجرمًا» للفنان الكبير الراحل فريد شوقى، وغيرهما من الأعمال الفنية الأخرى التى نجحت فى هذه المهمة، وأتمنى أن يسير على دربها «فاتن أمل حربى»، لأن هذه هى الرسالة الحقيقية للفن، التى تتمثل فى تعديل سلوكيات وأفكار المجتمع وتحديثها باستمرار، بما يضمن تحقيق العدالة وإرساء الاستقرار والأمان الاجتماعى، والانحياز للفئات المستضعفة مثل المرأة والأطفال.

و«فاتن أمل حربى» يسلط الضوء على الظلم الفادح الذى تتعرض له المرأة أثناء ارتباطها بعلاقة زواج، أو أثناء محاولتها التخلص من هذه العلاقة، بعد أن تتأكد من استحالة العيش مع شريك الحياة المؤذى نفسيًا وجسديًا، لتجد نفسها فى دوامة من المعاناة سببها ثغرات قانونية وانحيازات اجتماعية للرجل، وهو أمر فى غاية الأهمية، لأن مناقشة قضايا المرأة من خلال الأعمال الدرامية تؤثر فى الناس بشكل أكبر، مقارنة بأى وسيلة أخرى.

وفكرة المسلسل مهمة جدًا وكان من ضمن أحلامى العمل على قصة مثل هذه، لأن الموضوع يمسنى شخصيًا، كما سبق أن ذكرت، ويحتاج إلى إلقاء الضوء عليه بشكل كبير، حتى يدرك أفراد المجتمع تفاصيله من جميع النواحى، فى ظل أن أغلبهم لا يشعر بما تعانيه مَن تعيش هذه الظروف.

■ وماذا عن ردود أفعال الجمهور حول المسلسل عامة والشخصية التى قدمتيها؟

- سعيدة جدًا بتفاعل الجمهور مع المسلسل والقضية المطروحة من خلاله، وأتمنى من كل قلبى أن يسهم فى تغيير المجتمع إلى الأفضل، خاصة فيما يتعلق برفض العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، ووضع تشريعات جديدة تعطى السيدات حقها الطبيعى.

وبالنسبة لشخصية «ميسون»، سعيدة جدًا وفخورة بتفاعل الجمهور معها، وشعورهم بأنه لا يزال هناك أصدقاء يساندون أصدقاءهم بكل قوة، و«قلبهم على بعض» فى كل شىء، حتى إن الكل «بقى نفسه يكون عَنده صاحبة جدعة زى ميسون».

■ كيف وجدتِ التعاون مع الفنانة نيللى كريم؟

- من المهم جدًا أن يعمل الفنان مع زملاء يحبهم ويحبونه، وهذا ما وجدته فى العمل مع نيللى كريم، التى تربطنى بها علاقة صداقة ومحبة، وأشهد لها بالموهبة والإتقان، وهى صاحبة أسلوب خاص، ولها إطلالة مختلفة، واستطاعت أن تخلق لنفسها مكانة مميزة فى عالم الفن.

■ هل يشغلك التفكير فى أمر البطولة المطلقة؟

- لا، على الإطلاق. أنا بالفعل لست بطلة العمل لكننى بطلة بدورى، والتفكير فى البطولة المطلقة لا يشغلنى، وأؤمن بجماعية العمل الفنى، فنحن فريق عمل نساعد بعضنا بعضًا، ونتعاون لتحقيق هدف واحد هو نجاح العمل وتقديمه فى أفضل صورة.

وأرى أن الفن منحنى كل شىء تقريبًا، ولم أعد أفكر فى أى شىء آخر سوى حسن اختيار أدوارى، والاجتهاد لتقديمها بشكل متقن ينال إعجاب الجمهور، ويتضمن ما يفيد مجتمعى ويطوره إلى الأفضل، فمن واجبى تقديم أعمال تفيد المجتمع، وتعمل على تغيير السلوكيات الخاطئة المنتشرة فيه.

■ وماذا عن التعاون مع الكاتب إبراهيم عيسى؟

- سعيدة جدًا بالتعاون مع الأستاذ إبراهيم عيسى، وأرى أنه نجح فى تسليط الضوء على قضية مجتمعية مهمة جدًا بشكل مميز، على الرغم من أن تلك أولى تجاربه فى كتابة الأعمال الدرامية.

■ لا تخلو كواليس تصوير أى عمل فنى من صعوبات لا ينساها الفنان.. فما أبرز تلك الصعوبات التى واجهتيها فى «فاتن أمل حربى»؟

- كواليس التصوير كانت مرهقة جدًا، بسبب طبيعة المواقع التى صورنا فيها أحداث المسلسل، فقد كنا ننتقل بين المستشفى والمشرحة والمحكمة، وهى أماكن خطرة لها وقع نفسى ثقيل لا يمكن إنكاره بأى صورة، لذا أستطيع أن أقول إننى «اتبهدلت واتمرمطت» بسبب التصوير، لكنها صعوبات تعكس حجم المعاناة التى تواجهها السيدات خلال رحلة المطالبة بحقوقها فى الحياة الواقعية.

■ هل تأثرت حياة هالة صدقى الحقيقية بشخصية «ميسون»؟

- بالفعل، وهذا أمر طبيعى فى عالم الفن، فالشخصيات المركبة والأحداث القوية تؤثر على الممثل، سواء داخل موقع التصوير أو خارجه، أو حتى فى حياته الحقيقية، وأسرتى والمقربون منّى يعرفون ذلك جيدًا، وتصالحوا معه منذ زمن بعيد.

■ كيف تتعاملين مع الانتقادات؟

- أقبل النقد الإيجابى وأحرص على الاستفادة منه فى تطوير قدراتى والتدقيق فى اختياراتى، لكن النقد السلبى لا أتأثر به إطلاقًا ولا ألتفت إليه من الأساس، وفى أوقات كثيرة أكون مدركة أخطائى من قبل أن يلفت انتباهى إليها أى شخص آخر، وبصفة عامة، أنا مع حرية الانتقاد بشرط أن نفرق بين «النقد» و«التجريح».

■ مَنْ تثقين فى رأيه قبل المشاركة فى الأعمال الفنية؟

- والدتى رحمة الله عليها، لكن حاليًا لا أطلب النصيحة من أى شخص، وأكتفى برأيى الشخصى، مستندة إلى خبرتى الطولية فى المجال، وكما قلت سابقًا، قررت المشاركة فى «فاتن أمل حربى»، نظرًا لفكرته التى تناقش قضية مهمة جدًا.

■ تعددت الشخصيات التى قدمتيها من خلال السينما أو الدراما، هل هناك شخصية محددة تحلمين بتقديمها؟

- نعم، أتمنى تجسيد شخصية السيدة الصعيدية، لأنها من الشخصيات التى لم يسبق لى تقديمها من قبل، رغم أن جذورى من الصعيد، وأجيد التحدث بلهجته، وكذلك أرغب فى تقديم شخصية بطلة رياضية.