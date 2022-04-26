الثلاثاء 26 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رحمة أحمد: ليس لدى حسابات على موقع «تويتر»

رحمة أحمد
رحمة أحمد

أعلنت الفنانة رحمة أحمد أنها ليست لديها أي حسابات على موقع "تويتر"، نافية كل التصريحات المنسوبة لها مؤخرًا.

وكتبت "رحمة" عبر حسابها بموقع "فيسبوك":"يا جماعة أنا مليش أكونت على تويتر ولا هعمل وكل التصريحات اللي عمالين تنقلوها من بعض دي مش بتاعتي ولا تيك توك كمان.. وقريب هاخد موقف قانوني".

وشاركت رحمة خلال الموسم الحالي بشخصية مربوحه في مسلسل "الكبير أوي" بموسمه السادس، وحققت خلاله حالة نجاح كبيرة .

وبدأت رحملة رحلتها مع التمثيل خلال المسرح الجامعي في كلية العلوم بجامعة حلوان، واكتشفها أحمد أمين وظهرت معه مسبقًا في البرنامج التليفزيوني «أمين وشركاه»، شاركت في الكثير من أعمال فنون المسرح لدى الهناجر، وعلى رأسها «ديچافو»، وبعدها تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، تم ترشيحها لمسلسل الكبير أوي 6 بعد اعتذار الفنانة أسماء أبو اليزيد. 

وكانت فد نجحت مجموعة قنوات ON E، في الحصول على حقوق البث الحصري، لمسلسل "الكبير أوي 6" بطولة الفنان أحمد مكي، حيث يبث يوميًا على قناة ON E، والإعادة من خلال قناة ON دراما في إطار حرص قنوات ON E، على إسعاد الجماهير المصرية الحريصة على متابعة الجزء السادس من المسلسل، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء الخمسة السابقة.

جاءت مواعيد عرض الحلقة 2 من مسلسل الكبير أوي 6 والمقرر إذاعتها مساء اليوم في وقت الإفطار، أي في تمام الساعة 6:20 دقيقة، وتكون إعادة الحلقة، الساعة 1:50 دقيقة صباحا، كما تقوم القناة بإعادتها مرة ثالثة، في تمام الساعة 2  ظهرا من مساء اليوم التالي.

«الكبير أوي 6» بطولة كل من الفنان أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، وليلى عز العرب، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي وهو احدى انتاجات الشركة المتحدة لانتاج الإعلامي وهن من أبرز المسلسلات التي ينتظرها الجمهور ويتشوّقون لمتابعة أحداثها، مسلسل «الكبير أوي 6»، ما زاد من عمليات البحث عن مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي الحلقة 2 والقنوات الناقلة لها

مسلسل الكبير مباحث الإنترنت أحمد امين الشركة المتحدة المعهد العالي للفنون مسلسل الكبير أوي

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وائل لطفي

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