دايما عامر الحلقة 24.. صلاح عبد الله يستمر في التحريض ضد لبلبة

شهدت أحداث الحلقة 24 من مسلسل دايما عامر استمرار مستر لطفي وكيل مدرسة رؤية، والذي يجسد شخصيته الفنان صلاح عبد الله في التحريض ضد ميس زهرة قنديل، مديرة المدرسة والتي تلعبها الفنانة لبلبة، فيذهب إلى أبو الوفا صاحب المدرسة والذي يجسد شخصيته الفنان عمرو عبد الجليل، ويقول له: "المدرسة بتضيع".

ويكمل حديثه: "لازم تتحرك وبسرعة أولياء الأمور على وشك الإنفجار، واحد ابنه ساب البيت ومشي وبقاله فترة مرجعش، ومصمم يعمل محضر، والتاني ابنه حرامي، والتالت ابنة اتسرق، دا غير العيال إياهم اللي عملوا لقطة المعمل واللي حضرتك حضرتها، انا حاسس بالخطر الشديد على المدرسة ودا اللي جانبي، ميس زهرة لا بتحل ولا بتربط، ومش هاممها غير الأوبن داي والرحلات بتاعة المدرسة".

وتابع: "دا غير المصيبة الجديدة الراجل اللي هي جيباه المشرف الاجتماعي مصمم يطلع الناشونال والانترناشونال مع بعض في رحلة واحدة وسيادتك سيد العارفين أولياء أمور الانترناشونال لو عرفوا مش هيسكتوا، ما هو مش معقولة اللي بيدفع كتير هيتساوي باللي بيدفع مش كتير".

مسلسل دايما عامر يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجوار الفنان مصطفى شعبان ومنهم الفنانة لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

مواعيد عرض مسلسل دايما عامر

يعرض المسلسل على شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءً، والإعادة تكون في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحا من اليوم التالي.

تجدر الإشارة إلى أن مسلسل “دايما عامر” يناقش قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية، وهي مشكلة التعليم في مصر، خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة، ويركز المسلسل على إبراز مقاصد مصر السياحية كالغردقة وسهل حشيش والأقصر وأسوان، وتم تصوير كل مشاهد الغردقة داخل منتجعى الباتروس سيتادل سهل حشيش ومنتجع ألف ليلة وليلة بالغردقة.