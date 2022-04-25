الثلاثاء 26 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

راجعين يا هوى الحلقة 24| فيديو تعاطي المخدرات يضع «ولاء» في مأزق

راجعين يا هوى
راجعين يا هوى

شهدت الحلقة 24 من مسلسل “راجعين يا هوى” تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ ولاء “سلمى أبو ضيف”، وهي تتعاطى المخدرات مع صديقتها ياسمين، لتدخل الأخيرة في صدام مع أسرتها.

وخلال أحداث الحلقة يعترف طارق “نور خالد النبوي” بحبه لولاء إلا أنها ترفض التجاوب معه خوفًا من رد فعله بعد اكتشاف تعاطيها للمواد المخدرة، وبالفعل حدث ما توفعته فقد تغير أسلوب تعامل طارق معها بعد مشاهدة مقطع الفيديو المتداول.

مواعيد عرض “راحعين ييا هوى”

ويعرض مسلسل راجعين يا هوى على قناة dmc  في تمام الساعة 9:30 مساءً، والإعادة في 9:00 صباحًا، وعلى قناة cbc  يعرض المسلسل في تمام الساعة 11:35 مساءً، والإعادة 4:30 صباحًا و 2:15 مساءً، وبجانب سلمى أبو ضيف المسلسل من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، مصطفى درويش، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

شاهد أمل حصول سلمى تعاطي المخدرات حسين المنباوي عود عرض أول طارق عبد العزيز

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