راجعين يا هوى الحلقة 24| فيديو تعاطي المخدرات يضع «ولاء» في مأزق

شهدت الحلقة 24 من مسلسل “راجعين يا هوى” تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ ولاء “سلمى أبو ضيف”، وهي تتعاطى المخدرات مع صديقتها ياسمين، لتدخل الأخيرة في صدام مع أسرتها.

وخلال أحداث الحلقة يعترف طارق “نور خالد النبوي” بحبه لولاء إلا أنها ترفض التجاوب معه خوفًا من رد فعله بعد اكتشاف تعاطيها للمواد المخدرة، وبالفعل حدث ما توفعته فقد تغير أسلوب تعامل طارق معها بعد مشاهدة مقطع الفيديو المتداول.

مواعيد عرض “راحعين ييا هوى”

ويعرض مسلسل راجعين يا هوى على قناة dmc في تمام الساعة 9:30 مساءً، والإعادة في 9:00 صباحًا، وعلى قناة cbc يعرض المسلسل في تمام الساعة 11:35 مساءً، والإعادة 4:30 صباحًا و 2:15 مساءً، وبجانب سلمى أبو ضيف المسلسل من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، مصطفى درويش، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.