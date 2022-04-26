برلمانية فى ذكرى تحرير سيناء: تضحيات الأبطال أنارت سماء أرض الفيروز

هنأت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة الأفرع الرئيسية، وقادة وضباط، وضباط الصف، والجنود ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء الحبيبة، مؤكدة بأن سيناء ستظل قلب الوطن النابض الذي شهد تضحيات كبيرة ليظل محرر يحكي تاريخ الأبطال.

وأضافت «أبوشقة»، في تصريحات لها اليوم، أن أبناء مصر الأوفياء الذين قدموا الغالي والنفيس، من أجل كل حبة رمل في سيناء الحبيبة، وواصلوا تقديم أرواحهم ودمائهم لتطهيرها لاجتثاث جذور الإرهاب من أرض الفيروز الغالية سجلوا تضحياتهم بحروف من نور في سجلات التاريخ وأنار أبناء القوات المسلحة والشرطة سماء أرض الفيروز بالأمل والعزة والكرامة.

وثمنت «أبوشقة» الانجازات والمشروعات القومية الكبرى خاصة مشروعات البنية الأساسية التي نفذتها الدولة داخل سيناء وربطها بالوادي والدلتا، مؤكدة بأن التنمية هي أقوى سلاح للحفاظ علي هذه البقعة الغاليه من الوطن.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه كلمة إلى الشعب، اليوم الإثنين، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء قال خلالها، إن يوم الخامس والعشرين من أبريل سيظل يومًا خالدًا في ذاكرة أمتنا، تجسدت فيه قوة الإرادة وصلابة العزيمة، أكدتها أجيال أدركت قيمة الانتماء لوطنها، فوهبت أنفسها للدفاع عن ترابه، تلوح عاليًا برايات النصر في سماء العزة والكرامة الوطنية.