4 مصابين بحادث تصادم في سيارتين ملاكي بقنا

شهد طريق مزلقان الجزيرية بمركز قنا حادث تصادم سيارتين ملاكي، مما تسبب في إصابة 4 أشخاص.

كان قد تلقى مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق مزلقان الجزيرية، ووجود مصابين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى موقع الحادث كما هرعت سيارات الاسعاف، وبالفحص تبين إصابة كل من "عاصم م" ، 20 عاما، بجروح متهتكة بالجسم، و"جمعة ع" ، 49 عاما، و"روضة ص"، 4 أشهر، و"علي ش" ، 26 عاما، في حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق مزلقان الجزيرية بمركز قنا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.