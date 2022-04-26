الثلاثاء 26 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

دعاء 25 رمضان 2022.. أفضل أدعية الحمد لله والصبر على البلاء

دعاء 25 رمضان
دعاء 25 رمضان

يُعتبر شهر رمضان فرصة للتقرب من الله وكسب الثواب، ففي هذا الشهر تزداد الطاعات والسعي لكسب الأجر والحسنات.

ويبحث المسلمون عن دعاء 25 رمضان 2022، ليتقرب العبد إلى ربه بخير الأعمال، ففي هذا الشهر تفتح أبواب السماء. 

لذا نقدم يوميًا على موقع «الدستور» في سطور كل يوم دعاء، ومنها دعاء 25 رمضان 2022.. أفضل أدعية الحمد لله والصبر على البلاء.

«أفضل أدعية الحمد لله والصبر على البلاء»

ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، اللهم أيدنى منك بصبر دائم اللهم انك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي.

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مَنْ دَعَا بِهِ مَرَّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ الْخَاطِفِ.. دعاء اليوم الثالث والعشرين من رمضان 2022

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك وجميع سخطتك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم اجعل لي من كل ما اهمني واكربني من أمر دنياي وأمر آخرتي فرجا ومخرجا وارزقني من حيت لا احتسب واغفر لي ذنبي وثبت رجائي واقطعه عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك.

أعوذ بوجه الله العظيم. الذي لا شيء أعظم منه، وبكلماته التامات التي لايجاوزهن بر ولا فاجر، وأسماء الله الحسنى، ما علمت منها وما لم أعلم، ومن شر ما خلق وذرأ و برأ و من شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته غن ربي على صراط مستقيم.

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دعاء 24 رمضان 2022.. أفضل أدعية الرزق بالأطفال

الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، الحمد لله الذي استسلم كل شىء لقدرته. اللهم لك الحمد حمداً كثيراً خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمداً لا أجر لقائله إلا رضاك. اللهم لك الحمد في الضراء قبل السراء، وفي البلاء قبل الراحة، وفي العسر قبل اليسر.

بسم الله الرحمن الرحيم.. اللهم يا سامع كل شكوى، ويا شاهد كل نجوى، وياعالم كل خفية، وياكاشف كل كرب وبلية، ويامنجي. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام. نجني من كل بلاء ومرض.

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فضل دعاء ليلة القدر رمضان 2022.. والعلامات الدالة عليها

 

أفضل أدعية الحمد لله والصبر على البلاء شهر رمضان الدستور رمضان 2022 أفضل أدعية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «8»

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