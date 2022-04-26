يُعتبر شهر رمضان فرصة للتقرب من الله وكسب الثواب، ففي هذا الشهر تزداد الطاعات والسعي لكسب الأجر والحسنات.

ويبحث المسلمون عن دعاء 25 رمضان 2022، ليتقرب العبد إلى ربه بخير الأعمال، ففي هذا الشهر تفتح أبواب السماء.

لذا نقدم يوميًا على موقع «الدستور» في سطور كل يوم دعاء، ومنها دعاء 25 رمضان 2022.. أفضل أدعية الحمد لله والصبر على البلاء.

«أفضل أدعية الحمد لله والصبر على البلاء»

ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، اللهم أيدنى منك بصبر دائم اللهم انك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سؤلي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي.

اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، وفجأة نقمتك وجميع سخطتك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

اللهم اجعل لي من كل ما اهمني واكربني من أمر دنياي وأمر آخرتي فرجا ومخرجا وارزقني من حيت لا احتسب واغفر لي ذنبي وثبت رجائي واقطعه عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك.

أعوذ بوجه الله العظيم. الذي لا شيء أعظم منه، وبكلماته التامات التي لايجاوزهن بر ولا فاجر، وأسماء الله الحسنى، ما علمت منها وما لم أعلم، ومن شر ما خلق وذرأ و برأ و من شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته غن ربي على صراط مستقيم.

الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، الحمد لله الذي استسلم كل شىء لقدرته. اللهم لك الحمد حمداً كثيراً خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمداً لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمداً لا أجر لقائله إلا رضاك. اللهم لك الحمد في الضراء قبل السراء، وفي البلاء قبل الراحة، وفي العسر قبل اليسر.

بسم الله الرحمن الرحيم.. اللهم يا سامع كل شكوى، ويا شاهد كل نجوى، وياعالم كل خفية، وياكاشف كل كرب وبلية، ويامنجي. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام. نجني من كل بلاء ومرض.