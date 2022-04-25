شط الإسكندرية يتزين بالمواطنين في أعياد شم النسيم (فيديو)

استقبلت شواطئ عروس البحر المتوسط المواطنين تزامنًا مع احتفالات أعياد شم النسيم في أجواء رمضانية للاستمتاع بالطقس الصيفي.

توافد المواطنين على شواطئ الإسكندرية للسباحة وممارسة الرياضة خاصة لعبة الراكيت التي تعد الرياضة الشاطئية الأشهر، وأيضًا تناول وجبة الإفطار الرمضانية ضمن مبادرة فطارك على الشاطىء، لمواجهة استغلال غلاء الكافيهات والمقاهي.

واستعدت الإسكندرية لاستقبال المواطنين بجميع القطاعات التنفيذية والمديريات الخدمية والمرافق، بمناسبة حلول عيد القيامة وعيد شم النسيم، مشددًا على الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية مع الحرص على توفير سبل الراحة للمواطنين خلال إجازة الأعياد.

- البروفة النهائية للاستعداد لفصل الصيف

من جانبه استعدت الادارة المركزية للسياحة والمصايف لاستقبال المصطافين بإجراء البروفة النهائية لجاهزية الشواطىء، فقام اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة، بجولة موسعة اليوم على شواطئ القطاع الشرقي يرافقه خلالها مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، لاستقبال الرواد خلال فصل الصيف الذي سيبدأ فعليًا مع بداية أيام عيد الفطر.

كما تابع رشاد تجهيز الوحدات الشاطئية الجديدة والبوابات وأعمال الصيانة والانتهاء من تجهيز معدات الشاطئ، وذلك وفقا للهوية البصرية.

- التأكد من سرعة تلقي الشكاوى

وفي تجربة عملية للتأكد من سرعة تلقي الشكاوى عبر خطوط الشكاوي ورسائل واتس آب وبريد الصفحة وإعادة توجيهها للمراقبين المنتشرين على الشواطئ، وذلك بتوزيع مفتشي الإدارة على شواطئ الإسكندرية والتواصل عبر جروب واتس اب يضم المراقبين ومسؤولي الإعلام ومفتشي المتابعة الميدانية، للتواصل والتّقابل مع مقدم الشكاوى خلال دقائق بهدف إحكام الرقابة والسيطرة على الشواطئ وحل أي معوقات حال وقوعها ومساعدة الرواد على الاستمتاع بزيارتهم.

- تشديدات بمنع الاستغلال وفرض الإتاوات

ونبه وكيل الوزارة على عمال الشواطئ المؤجرة بعدم إستغلال المواطنين أو فرض الاتاوات، مؤكدًا أنه لا تهاون مع من يقوم بفرض الاتاوات أو استغلال الرواد كذلك، أكد على حسن استقبال ومعاملة الرواد والاهتمام بنظافة دورات المياه.