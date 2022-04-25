الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

صندوق النقد يزور إسلام أباد فى مايو مع احتمال تمديد برنامج المساعدة لباكستان

صندوق النقد
صندوق النقد

تتوجه بعثة من صندوق النقد الدولي في مايو المقبل إلى إسلام أباد، للبحث في برنامج مساعدة باكستان الذي قد يمدد حتى يونيو 2023 على ما أعلن الصندوق.

كان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي أقر في يوليو 2019 برنامج مساعدات لباكستان بقيمة ستة مليارات دولار على 39 شهرا في إطار "تسهيلات التمويل الممددة".

وأشار رئيس البعثة نايثن بورتر إلى عقد "اجتماعات مثمرة جدا مع وزير المال الباكستاني مفتاح اسماعيل حول المستجدات الاقتصادية والإجراءات السياسية المتخذة" منذ بدء تنفيذ البرنامج.

وكان إسماعيل الذي تولى منصبه خلال الشهر الحالي، قال خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنه أعطى موافقته على خفض الدعم على الوقود وإلغاء برنامج الاعفاءات الضربية للشركات، وهي شروط فرضت لتمديد مساعدة صندوق النقد الدولي.

وأوضح بورتر، أن السلطات تتمنى تمديد البرنامج حتى يونيو "وهو مؤشر إلى التزامها خوض التحديات الراهنة وتحقيق أهداف البرنامج".

وشدد الوزير الباكستاني على أن الأولوية بالنسبة إليه هي في احتواء التضخم الذي يزيد علي 10 %، وهو هدف يعرقل تحقيقه رفع الدعم على المحروقات.

ونفى الوزير كذلك أن تكون باكستان تواجه خطر التخلف عن سداد دينها مع احتياطي من العملات الأجنبية يصل راهنا إلى عشرة مليارات دولار، فيما جزء كبير من دينها الثنائي اقترضته من دول صديقة مثل الصين والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

ويتوقع صندوق النقد الدولي، أن تسجل باكستان خلال السنة الراهنة معدل تضخم نسبته 11,2 %.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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