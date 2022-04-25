الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ملك الأردن والرئيس الأمريكى يؤكدان الالتزام بمواصلة العمل لتحقيق السلام

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني

أكد العاهل الأردني عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن التزام بلديهما بمواصلة العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، أن الملك عبدالله والرئيس بايدن، استعرضا خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، العلاقات المتينة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل توسيعها في المجالات كافة، معربا عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في مختلف القطاعات.


وعلى صعيد التطورات في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، شدد الملك عبدالله والرئيس بايدن على أهمية استمرار التنسيق والعمل على الصعد كافة لمنع تكرار الاعتداءات على مدينة القدس ومقدساتها وأهلها، والتي من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام والدفع بالمزيد من التأزيم.

 وجدد الملك عبدالله التأكيد على ضرورة تكثيف المساعي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من  عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم بالحرم القدسي الشريف/ المسجد الأقصى المبارك، مشيرا إلى أن الأردن يواصل بذل كل الجهود لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.
وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا منذ بداية شهر رمضان، لاسيما إثر المواجهات اليومية بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في المسجد الأقصى في شرق القدس، وأخرى مع الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.  

رئيس التحرير

وائل لطفي

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