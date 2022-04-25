«الحلقة 24»|الكبير أوي يبحث عن سر ثراء فزاع وممتلكاته الغالية

تواصل حلقات مسلسل (الكبير أوي 6) في جذب المشاهدين كونه العمل الكوميدي الأكثر نجاحًا حتى بعد تغيبه 7 مواسم رمضانية بعد عرض الموسم الخامس، وكل حلقة تتصدر الترند على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بمواقف الأبطال وعائلة الكبير أوي أو الضيوف الذين يحلون على المسلسل.

وبدأت الحلقة الرابعة والعشرون من الكبير أوي 6 بمراجعة الكبير "أحمد مكي" لحسابات حقوله وعائد المحصول الخاص بها، لكنه اكتشف أن هناك نقصًا كبيرًا في الإيراد عن المرات السابقة رغم أن عدد الفلاحين العاملين في أرضه لم يتغير ولا مساحة الأرض المزروعة، لذا سأل فزاع "هشام إسماعيل" وأشرف "حسين أبو حجاج" عن السبب وطلب منهم الشدة الفلاحين بعد أن أخبره فزاع أنهم يعملوا تقضية واجب، بسبب عدم زيادة أجرهم منذ عدة سنوات متتالية.

لكن الكبير يشك في أن السرقة سبب قلة الإيرادات، من ناحية أخرى بدأ يلاحظ الغنى ومظاهر الترف على فزاع بداية من ارتداءه ساعة ذكية وآيفون أحدث موديل علاوة على أكله وجبات السوشي، وحينما داهم منزله وجد فيه أحدث الأجهزة الذكية.

ويعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات ON E قبل بداية موسم رمضان إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

جاءت مواعيد عرض الحلقة 24 من مسلسل الكبير أوي 6، والمقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا، وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين يتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي.

"الكبير أوي" بطولة أحمد مكي، والوجه الصاعد رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوي، علاء زينهم، عُبد الرحمن حسن، مصطفى غريب حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، و أسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندي.