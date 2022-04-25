الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«watch it» تعلن عرض فيلم الكاهن في أول أيام عيد الفطر

فيلم الكاهن
فيلم الكاهن

أعلنت منصة watch it عرض فيلم "الكاهن" في موسم عيد الفطر المقبل، بعد طرح الفيلم في السينمات في ديسمبر الماضي واستمر عرضه حتى الأيام الماضية.

تدور أحداث الفيلم في إطار رعب تشويقي حول الصحفية فيروز، التي تعاني من اضطرابات زوجها النفسية، ومع وقوع جريمة قتل غامضة؛ تنقلب حياة الزوجين رأسا على عقب.

ويسلط الضوء على كبار المسئولون في الأنظمة الرأسمالية ورجال الأعمال الذين يمتلكون شركة عالمية تسمى "سايرش" من المفترض أنها شركة اتصالات وبرمجة إلكترونية يمثلهم صلاح (حسين فهمي) ومحاميه يحيى (محمود حميدة) وصراعهم مع مجلس الإدارة على من سيكون خليفة الكاهن بعد وفاته. 

فيلم "الكاهن" يشارك في بطولته النجم إياد نصار مع درة والنجم الكبير حسين فهمي وفتحي عبدالوهاب ومحمد ممدوح وفاطمة كمال، ومن إخراج عثمان أبولبن، وتأليف محمد ناير، وينتمي إلى فئة أفلام الرعب في إطار أكشن والدراما الاجتماعية.

وحرصت إدارة منصة watch it المصرية على بث جميع المسلسلات المقرر عرضها في رمضان المقبل، وبدون إعلانات وهو ما يتيح للمشاهد فرصة كبيرة لمتابعة المسلسل المفضل لك، فضلا عن جودة  الصورة والتكنيك المميز في عرض الحلقات، لاسيما أن منصة "واتشاد" تتيح عرض جميع الحلقات في وقت مميز عقب عرضها مباشرة على شاشة التلفاز، وهو ما يجعل المشاهدين لديهم فرصة في المشاهدة بشكل أفضل وفى أوقات مميزة.

منصة watch it  قدمت باقات مميزة لكل الفئات منها باقات فئة الـ 75 جنيها لمدة شهر كامل، ومتاح بها المشاهدة لجهاز واحد فقط، كما وضعت فئة الـ 99 جنيها شهريا، ومتاح بها المشاهدة لجهازين، وفئة الـ 120 جنيها شهريا، ومتاح بها المشاهدة بها لـ 3 أجهزة، بالإضافة إلى فئات التليفون المحمول  .

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وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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