الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الطاقة الأمريكية: إنتاج النفط والغاز الأمريكى سيواصل الارتفاع

النفط
النفط

 قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم، اليوم الإثنين، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز يرتفع وسيواصل الارتفاع للتعويض عن كميات من الخام تتراوح بين مليون و 1.5 مليون برميل يوميا لم تعد تصل إلى السوق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأبلغت جرانهولم قناة (سي إن بي سي) التليفزيونية أن الزيادة في النفط الأمريكي إلى السوق ستكون حوالي مليون برميل يوميا وستأتي أولا من قرار الرئيس جو بايدن الإفراج عن كمية قياسية من الخام من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي والذي يبدأ في مايو ويستمر ستة أشهر.

وتتوقع الإدارة الأمريكية أن إنتاج النفط الأمريكي سيرتفع أيضا في الأشهر المقبلة وسيساعد في استقرار أسعار الخام والبنزين.

وقالت جرانهولم إن أسواق النفط العالمية والمحلية قد يكون لها رد فعل إذا حظرت أوروبا واردات الخام الروسي. وأضافت قائلة “إذا قرروا فرض حظر ما أو شيء من هذا القبيل .. عندئذ سيكون هناك تأثير بلا شك على أسعار النفط، لأن ذلك سيسحب المزيد من المعروض من السوق”.

وقالت أيضا إن المستهلكين الأمريكيين مستعدون لاستيعاب بعض تلك التكاليف ككبش فداء، بينما يشدد العالم موقفه من روسيا، لكن إدارة بايدن تريد ضمان أنها يمكنها تخفيف أى تأثير “خصوصا على الأشخاص المنخفضي الدخل في الطبقة المتوسطة الذين سيتضررون أكثر من أي أحد”.

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وائل لطفي

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