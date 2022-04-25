الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

وقت إخراج الفدية وما هى الصيغة الكاملة للصلاة على النبي؟ «الإفتاء» تجيب

الافتاء
الافتاء

أجابت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) على بعض الأسئلة التي وردتها نقدمها لكم مع رد الإفتاء في التقرير التالي:

ما هى أوقات الكفارة؟
رمضان إلى رمضان كفارة
• من رمضان إلى رمضان،
• والحج إلى الحج،
• والجمعة إلى الجمعة،
• والصلاة إلى الصلاة؛
كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر.

ماذا يراعى في المسجد؟
• آداب المسجد.
• عدم التشويش على المصلين.
• أَكْثِر مِن الذِّكْر ما دمت في بيت الله.

لماذا سميت ليلة القدر؟
• أنَّ الله تعالى قدَّر فيها إنزال القرآن.
• أو لأنه يقدر فيها أمور السنة.
• أو لعظم قدرها.
• أو لعظم قدر الطاعات فيها.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقود؟
يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؛ مراعاةً لمصلحة الفقير.

ماهي خصوصيات رمضان؟
• خصَّ الله تعالى شهر رمضان بتنزيل القرآن.
• جُعِلت فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.
• جُعل مكانًا لأداء فرضه الذي افترضه على عباده من الصيام.
• شُرِّف بما أظهر فيه من عمارة بيوته بالقيام.

ما الذي يباح للمرأة الصائمة؟
• استعمال الكحل. 
•  استعمال الحنَّاء. 
• تذوُّق الطعام للحاجة.
• تأخير الغسل من الحيض والنّفاس إلى طلوع الفجر.

ما هى صيغة الصلاة الكاملة على النبي؟
اللهم صلِّ صلاةً كاملةً وسلّم سلاماً تامّاً على نبيٍّ تنحلُّ به العُقَدُ وتنفرجُ به الكُرَبُ وتُقضى به الحوائجُ وتُنالُ به الرغائبُ وحُسنُ الخواتيم ويُستَسقى الغمامُ بوجهه الكريم وعلى آله

ماذا يترتب على الجماع في نهار رمضان؟
• فساد صيام ذلك اليوم.
• وجوب قضاء ذلك اليوم على الزوجين.
• وجوب الكفارة على الزوج فقط، وهي صيام شهرين متتابعين.
• فإن لم يستطع أطعمَ ستين مسكينًا.

ماذا يجب على مَن جامع في نهار رمضان؟
• التوبة إلى الله تعالى والعزم على عدم العودة.
• القضاء يوم مكانه.
• الكفَّارة. 
• الإمساك بقية اليوم.

ما هي شروط السفر الذي يُباح فيه الفطر؟ 
• أن يكون سفرًا مباحًا.
• أن يتجاوز مسافة القَصْر.

لماذا سمِّيت ليلة القدر؟
• لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر.
• على لسان ملك ذي قدر.
• على أمة لها قدر.

ماذا يجب على مَن أكل أو شرب متعمدًا في نهار رمضان؟ 
• التوبة إلى الله تعالى والعزم على عدم العودة.
• الإمساك عن الطعام والشراب بقيَّة اليوم. 
• قضاء يوم مكانه.

ما هى خصوصيات رمضان؟
• خصَّ الله تعالى شهر رمضان بتنزيل القرآن.
• جُعِلت فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.
• جُعل مكانًا لأداء فرضه الذي افترضه على عباده من الصيام.
• شُرِّف بما أظهر فيه من عمارة بيوته بالقيام.

كيف تصلى صلاة التسابيح؟
تصلى صلاة التسابيح أربع ركعات «أى بتسليمة واحدة» بدون تشهد أوسط
فى كل ركعة من الركعات الأربعة في صلاة التسابيح تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة «أى سورة تختارها»
بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 15 مرة.
ثم تركع وبعد التسبيح المعتاد فى الركوع تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات
ثم ترفع رأسك من الركوع قائلًا: سمع الله لمن حمده ... إلخ، ثم تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.
ثم تهوى ساجدًا وبعد التسبيح المعتاد فى السجود تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.
ثم ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فتقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.
ثم تسجد وبعد التسبيحات المعتادة فى السجود تقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات.
ثم ترفع رأسك من السجود وتجلس القرفصاء فى استراحة خفيفة بين السجود والقيام وتقول «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 10 مرات، فذلك 75 مرة فى كل ركعة.
وتفعل ذلك 4 مرات أي في الركعات الأربع فيكون 300 تسبيحة، وهذه طريقة صلاة التسابيح.

ما هو وقت إخراج الفدية؟
• يجوز إخراجها كل يوم بيومه.
• ويجوز أن تقدَّم على طلوع الفجر الذي يفطر فيه.
• ويجوز تأخيرها بحيث يدفعها جملة في آخر الشهر.

ماهو مبلغ زكاة الفطر لهذا العام؟
زكاة الفطر هذا العام ١٥ جنيهًا كحد أدنى، مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد.

رمضان شهر رمضان مصر الإفتاء دار الافتاء المصرية زكاة الفطر إخراج زكاة الفطر ليلة القدر

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وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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