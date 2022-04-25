الإثنين 25 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: نسعى لمنع وقوع صراع عسكرى كبير فى العالم

الحرب بين أوكرانيا
الحرب بين أوكرانيا وروسيا

 أكد يفجيني إيفانوف، نائب وزير الخارجية الروسي أن بلاده تسعى الآن لمنع وقوع صراع عسكري كبير في العالم.
وقال إيفانوف- في تصريحات صحفية خلال اجتماع للجنة المؤقتة لمجلس الاتحاد بشأن حماية سيادة الدولة ، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الاثنين- إن "التوقف الحالي في العلاقات بين روسيا الاتحادية والغرب قد يكون مفيدا لإعادة الحسابات".

وأضاف: "تم طرد حوالي 400 دبلوماسي روسي من 28 دولة أغلبها أوروبية منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهي بولندا وألمانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا وكرواتيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا"، مشيرًا إلى أن العقوبات ضد روسيا ستسبب مشاكل خطيرة في الدول التي تتبناها.

ولفت إلى أن حظر الدخول إلى روسيا ومصادرة الأصول في روسيا قد يكون ردًا على الإجراءات غير الودية ضد موسكو.

وقررت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، إعلان 40 دبلوماسيًا ألمانيًا أشخاصا غير مرغوب فيهم ردًا بالمثل على برلين.

وذكرت الوزارة أنها استدعت السفير الألماني لدى روسيا اليوم لتقديم احتجاج على طرد 40 دبلوماسيًا روسيًا من ألمانيا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقالت الوزارة، في بيان: "تلقى السفير الألماني مذكرة تعلن أن 40 من موظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية في روسيا أشخاص غير مرغوب فيهم كرد متماثل على قرار الحكومة الألمانية".

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