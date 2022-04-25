«طاقة النواب»: ذكرى تحرير سيناء سيظل عيد العزة والكرامة للمصريين

قال محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إن ذكرى تحرير سيناء والذي يوافق 25 إبريل من كل عام هو عيد العزة والكرامة للشعب المصري الذي استردت فيه بلادنا أرض سيناء الحبيبة.

أضاف الجبلاوي، خلال تصريحات له الاثنين، سيظل هذا اليوم خالدًا للشعب المصري يحتفلون فيه بانتصارات قواتنا المسلحة البواسل الذين يقدمون أرواحهم تضحية وفداء للوطن، مؤكدًا أن قواتنا البواسل تدافع بكل غال ونفيس عن تراب مصرنا تحت قيادة زعيمنا الرئيس السيسي.

وشدد الجبلاوي على أهمية المشروعات القومية والنهضة الحقيقية التي تنفذها القيادة السياسية داخل سيناء في مجالات مختلفة، قائلاً: تحيا مصر، موضحًا أن سيناء على أولويات أجندة الرئيس السيسي وظهر هذا جليًا مع توليه حكم البلاد من خلال التنمية الحقيقية التي تشهدها سيناء حاليا وستَشهدها الأعوام القادمة.

وقدم الجبلاوي التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة كل ضباط وجنود القوات المسلحة وكل المصريين.

فيما هنأ المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي وإلى الفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وإلى القوات المسلحة الباسلة بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، مؤكدًا بأن الوطن لن ينسى ما قام به الأبطال وستظل بطولاتهم خالدة وشعاع أمل ينير طريق المستقبل.

وأضاف أبوشقة، في بيان له بأن ما قامت به للقوات المسلحة في حرب العبور أصبح منهج يدرس في كل العلوم العسكرية في العالم وتجسدت فيه كل معاني التضحية والفداء من أجل الحفاظ على تراب الوطن، وما استتبعه من مفاوضات أعادت سيناء إلى حضن الوطن.

أضاف أبوشقة بأن أرض الفيروز تلك القطعة الغالية من مصر والتي روت ترابها دماء أبطال القوات المسلحة ستظل تزهر بالخير والأمل وستظل أبية عصية على كل معتدي، بفضل خير أجناد الأرض جند القوات المسلحة.

تابع أبو شقة بأننا في هذه المناسبة نجدد العهد للقيادة السياسية بأننا خلف الوطن، لمواجهة التحديات ولبناء دولة عصرية حديثة.