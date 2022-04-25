وزير الاتصالات يبحث مع سفير بوروندى فى القاهرة سبل التعاون

استقبل د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شيخ راشد ملاشي نيراغيرا، سفير بوروندي فى القاهرة؛ حيث تناول اللقاء بحث سبل دعم التعاون المشترك بين مصر وبوروندي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وشهد اللقاء استعراض عدد من مجالات التعاون المقترحة ومن أبرزها تنمية المهارات الرقمية للشباب البوروندى.

خلال اللقاء؛ أكد طلعت أن هناك علاقات قوية ومتميزة تجمع بين مصر وبوروندي على المستويين السياسى والاقتصادى فى ضوء اهتمام مصـر بتعميق العلاقات مع الدول الإفريقية الشقيقة؛ معربًا عن تطلعه الى فتح آفاق للتعاون المشترك بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه؛ ثمّن شيخ راشد نيراغيرا سفير جمهورية بوروندي بالقاهرة التطورات التى يشهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى؛ مؤكدًا اهتمامه بالتعاون مع الجانب المصرى فى مجال تدريب وبناء الكوادر البوروندية في مختلف تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

فى ختام اللقاء، وجه عمرو طلعت الدعوة لنظيره البوروندى من خلال السفير البوروندى لزيارة مصر للاطلاع عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، كما قام السفير البوروندى بتوجيه الدعوة للدكتور عمرو طلعت لزيارة بوروندى لإجراء مباحثات موسعة حول تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.