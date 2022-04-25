الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمستشفى أبوتيج النموذجى (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقّد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الإثنين، مستشفى أبوتيج النموذجى؛ لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطقم الطبية وتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، مقدمًا التهنئة للأطقم الطبية بالمستشفى والعاملين بها والمرضى بمناسبة حلول أعياد الربيع وشم النسيم.

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يأتى ذلك للتأكيد على جاهزية المستشفيات المركزية والعامة والوحدات الصحية بقرى ومراكز المحافظة، تزامنًا مع الاحتفال بالأعياد ورفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وفي إطار سلسلة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المحافظة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ورافقه خلال الجولة يسرى كامل، رئيس مركز ومدينة أبوتيج وبعض أطباء المستشفى.

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حيث بدأ المحافظ جولته بتفقد قسم الاستقبال بمستشفى أبوتيج النموذجى واستمع إلى شرح من الأطباء المشرفين على المستشفى بمراحل دخول المريض المستشفى والتعامل معه منذ دخولهم المستشفى والخدمات المقدمة لهم.

وأكد اللواء عصام سعد تزويد المستشفيات بالاحتياجات والمستلزمات الطبية والأدوية تسهيلًا على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، خاصة أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والعزل، إضافة إلى الجاهزية التامة، خاصة خلال الأعياد والاحتفالات.

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كما تابع المحافظ سير العمل بقسم الغسيل الكلوى بالمستشفى والتقى ببعض المرضى واطمأن على حالتهم الصحية وجودة الخدمات المقدمة لهم بالمستشفى واستمع إلى إشادة المرضى بالأطقم الطبية بقسم الغسل الكلوي وحسن المعاملة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

وأكد محافظ أسيوط تكثيف حملات لجان التفتيش والمتابعة على جميع المستشفيات المركزية والعامة لمتابعة سير وانتظام العمل وتواجد الأطقم الطبية وتوفر الأدوية والمستلزمات الطبية وعمل تقارير مستمرة عن كميات الأدوية الموجودة والاحتياجات المطلوبة وفقًا لمعدلات الاستهلاك الحالية مشددًا على توفير مخزون استراتيجي من الأدوية لسد الاحتياجات المستقبلية للمستشفيات حتى تتمكن من تلبية الاحتياجات فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وشروط السلامة المهنية والأمن والتطهير والتعقيم المستمر بجميع المستشفيات لحماية المرضى والأطقم الطبية والمترددين عليها.

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وأضاف المحافظ أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة وجاهزية أقسام الاستقبال والعنايات لاستقبال أي حالات خلال فترة الإجازات والأعياد، كما كلف وكيل وزارة الصحة بالمتابعة الميدانية المستمرة والتأكيد على تواجد الأطباء وهيئات التمريض وكل العاملين بالمستشفيات الصحية وتوفر الأدوية والأمصال وكل التطعيمات تسهيلاً على المواطنين لتلقى الخدمة الطبية والتنسيق مع مرفق الإسعاف لنقل أي حالات مرضية إلى أقرب مستشفى ونشر سيارات الإسعاف بأماكن التجمعات والاحتفالات وعلى الطرق السريعة والميادين والحدائق.

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وأصدر محافظ أسيوط تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء وجهاز تجميل مدينة أسيوط بتكثيف حملات النظافة بجميع الشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والتركيز على محيط دور العبادة ورفع كفاءة الإنارة استعدادًا لاستقبال المعيدين والمصلين، موضحًا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ خلال أيام الاحتفالات وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088)، إضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة (www.shakwa.eg).

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مستشفيات محافظة مجلس الوزراء محافظ أسيوط مستلزمات المستشفيات قسم الغسيل الكلوي اللواء عصام سعد منظومة الشكاوى الوحدات الصحية

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وائل لطفي

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