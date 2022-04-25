الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحث عن غارقين فى حادثة قارب الهجرة شمال لبنان

قارب الهجرة شمال
قارب الهجرة شمال لبنان

تواصل فرق الإنقاذ، اليوم الإثنين، البحث عن مفقودين جراء حادثة قارب الهجرة الذي غرق قبل يومين أثناء محاولة الجيش توقيفه قبالة السواحل اللبنانية وعلى متنه عشرات الأشخاص.

وفيما جرى إنقاذ معظم الركاب، لقي ستة على الأقل حتفهم، حتى الآن، في حادثة الغرق التي تعد الأسوأ منذ سنوات، خصوصًا مع تكرر محاولات الهجرة غير الشرعية عن طريق البحر، هربًا من الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بلبنان منذ صيف 2019.

وقبل 3 أسابيع من الانتخابات النيابية المرتقبة في منتصف مايو، انطلق قارب الهجرة مساء السبت من جنوب طرابلس، أفقر المدن اللبنانية والتي تحولت، خلال السنوات الماضية، إلى منطلق لقوارب الهجرة غير الشرعية في البحر، قبل أن تلاحقه القوات البحرية ويغرق أثناء محاولة توقيفه.

وشيع المئات في منطقة باب التبانة الإثنين ضحيتين هما والدة وابنتها في جنازة رافقها إطلاق نار كثيف في الهواء.

وأعلن الجيش الأحد أنه تمت إعادة 48 شخصًا إلى الشاطئ. وفيما تتضارب المعلومات حول عدد ركاب القارب، تحدثت الأمم المتحدة عن 84 شخصًا على الأقل من نساء ورجال وأطفال، لافتة إلى أن "العديد" لا يزالون في عداد المفقودين.

وانتشل الجيش، منذ السبت، جثث ستة أشخاص، بينهم طفلة.

وأفاد مسئول والوكالة الوطنية للاعلام، اليوم الإثنين، عن انتشال جثة امرأة من ركاب الزورق، لكن تبين لاحقًا أنه جرى لغط في الأسماء، وأنها في عداد الستة الذين عثر على جثثهم السبت.

ويواصل الجيش اللبناني، وفق ما أعلن، عمليات "البحث برًا وبحرًا وجوًا".

وغالبية ركاب القارب من اللبنانيين وفق تقارير إعلامية، وبينهم لاجئون فلسطينيون وسوريون، ضمنهم شقيقة اللاجئ السوري عمار دواليبي "26 عامًا" وأطفالها الثلاثة.

وفي مرفأ طرابلس حيث ينتظر منذ يومين، قال دواليبي لفرانس برس "نريد الجثث فقط".

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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