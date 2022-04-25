للأطفال نصيبٌ منها.. تعرف على أشهر ترانيم موسم الخماسين المقدسة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، بأول أيام الخماسين المقدسة بعد الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وقال المرنم فادي هاني، من إيبارشية الجيزة، إن ترانيم القيامة تعتبر الأكثر من حيث عدد المؤلفات بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، نظرا لأن موسم الخماسين المقدسة يستغرق 50 يوما وهو ما يقارب شهرين متصلين وهو ما يمثل 20% تقريبا من أيام السنة، لذا فان ترانيم القيامة تعتبر من الأكثر من جهة المؤلفات.

وعن أبرز ترانيم الخماسين قال هاني لـ"الدستور" إن هناك ترنيمة يوسف الرامي التي تقول :"يوسف الرامي تعال واصطحب نيقوديموس خبرونا من دعاكم تصرخون له قدوس.. قدوس الله الإله … قدوس الله القوي الذي لا يموت.

قدوس حي للأبد فهو الرب العظيم.. هل كانت لكم علامة أم هو سر الإيمان.. أم نبوة القيامة قلتموها باستعلان.. هل رأيتم الحياة في جسد ميت طريح.. أم عرفتم أنه ليس موت للمسيح.. هل سمعتم القيثارة مع داود في المزمور.. أني اضطجعت ونمت ثم قمت للدهور.

وللأطفال نصيب آخر في ترانيم الخماسين، مثل ترنيمة “انا ديك” وتقول كلماتها: “الديك - أنا أنا ديك ساكن في بستان جميل .. كان فيه قبر مقفول بحجر كبير..احكي لنا احكي لنا عن اللي شفته يا ديك ..يوم الحد الصبح يوم قيامة المسيح”.

1- قبل ما الفجر يشقشق قبل ما حد يقوم شفت هناك ملاك نوره زي النجوم

وأنا واقف في البستان بارنم بالألحان ( يسوع يسوع يسوع من موته قام )2

2- ويومها بدري بدري راحوا المريمات في القبر لقوا ملاك وقال لهم كلمات

جايبين حنوطكو لمين ناسيين وعده الأمين ( يسوع يسوع يسوع من موته قام )2

3- وبطرس ويوحنا ع القبر جريوا قوام ودخل الأول بطرس هناك لقى الأكفان

في مكانها بالترتيب من غير جسد الحبيب ( يسوع يسوع يسوع من موته قام )2

4- مريم المجدلية زعلانة في البستان يا عم يا بستاني على فين أخدوا الحنان

مريم يا مجدلية قوليلهم في العلية أنا يسوع هاسبقكم للجليل

( يسوع يسوع يسوع من موته قام )2 .