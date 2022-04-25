محافظ شمال سيناء يضع حجر الأساس لمشروع إسكان الريسة بالعريش

وضع محافظ شمال سيناء د.محمد عبدالفضيل شوشة، الإثنين، حجر الأساس لمشروع إسكان الريسة بمدينة العريش يرافقه هشام الخولى، نائب المحافظ، العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، وأسامة عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، وذلك ضمن الاحتفال بعيدها القومي وذكرى تحرير سيناء.

وقال المحافظ، في بيان، إن وزارة التخطيط سبق أن خصصت مبلغ 50 مليون جنيه "25مليون جنيه للإنشاءات و25 مليون جنيه للمعدات " لإنشاء المجمع الصناعي الحرفي بالمنطقة الحرفية والذي يضم 48 ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات للعمل في مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة، مشيرا إلى طرح الورش الحرفية بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما للأرض والمبنى المقام عليها، ومنح قروض بفائدة 3% من بنك مصر بعد الاتفاق معه على تمويل المعدات الخاصة بالتشغيل.

أضاف المحافظ أن مشروع عمارات الريسة يتكون في مرحلته الأولى من 6 عمارات سكنية بتكلفة 42 مليون جنيه, حيث إن العمارة تضم 5 طوابق بها 20 وحدة سكنية، وبمساحة 100 متر مربع للوحدة السكنية الواحدة.

وأكد المهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير سيناء، أن مجمع الصناعات الحرفية يقع في المنطقة الحرفية بالمساعيد ويتكون من عدد 48 وحدة منها 43 وحدة كاملة التشطيب ومجهّزة بالماكينات والمعدات اللازمة للتشغيل وتم إنشاء المجمع وتجهيزه بتكلفة 50 مليون جنيه، بهدف الارتقاء بالصناعات الحرفية بالمحافظة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.