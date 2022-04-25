الإثنين 25 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ شمال سيناء يضع حجر الأساس لمشروع إسكان الريسة بالعريش

محمد عبد الفضيل شوشة
محمد عبد الفضيل شوشة

وضع محافظ شمال سيناء د.محمد عبدالفضيل شوشة، الإثنين، حجر الأساس لمشروع إسكان الريسة بمدينة العريش يرافقه هشام الخولى، نائب المحافظ، العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، وأسامة عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، وذلك ضمن الاحتفال بعيدها القومي وذكرى تحرير سيناء.

وقال المحافظ، في بيان، إن وزارة التخطيط سبق أن خصصت مبلغ 50 مليون جنيه "25مليون جنيه للإنشاءات و25 مليون جنيه للمعدات " لإنشاء المجمع الصناعي الحرفي بالمنطقة الحرفية والذي يضم 48 ورشة مجهزة بمختلف الأدوات والمعدات للعمل في مختلف الأنشطة الحرفية المتنوعة، مشيرا إلى طرح الورش الحرفية بنظام حق الانتفاع لمدة 30 عاما للأرض والمبنى المقام عليها، ومنح قروض بفائدة 3% من بنك مصر بعد الاتفاق معه على تمويل المعدات الخاصة بالتشغيل.

أضاف المحافظ أن مشروع عمارات الريسة يتكون في مرحلته الأولى من 6 عمارات سكنية بتكلفة 42 مليون جنيه, حيث إن العمارة تضم 5 طوابق بها 20 وحدة سكنية، وبمساحة 100 متر مربع للوحدة السكنية الواحدة.

وأكد المهندس ناجي إبراهيم، رئيس منطقة تعمير سيناء، أن مجمع الصناعات الحرفية يقع في المنطقة الحرفية بالمساعيد ويتكون من عدد 48 وحدة منها 43 وحدة كاملة التشطيب ومجهّزة بالماكينات والمعدات اللازمة للتشغيل وتم إنشاء المجمع وتجهيزه بتكلفة 50 مليون جنيه، بهدف الارتقاء بالصناعات الحرفية بالمحافظة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الأوقاف بشأن واقعة مسجد المراغى بحلوان: لم نأمر بإيقاف الصلاة

حقيقة منع استكمال صلاة التراويح فى أحد المساجد بحلوان

حريق هائل فى حديقة الأورمان بالجيزة (صور)

بعد وفاة أول حالة بالتهاب الكبد الغامض.. «الصحة» تكشف حقيقة علاقته بكورونا (فيديو)

بملابس العيد.. أسماء ضحايا حادث طريق أبوتشت فى قنا

«الأرصاد»: صيف 2022 أقل حرارة من الأعوام السابقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. والمصالح تحكم «4»

د. داليا مجدي عبدالغني

الاختيار.. أفضل قرار درامى

حسين دعسة

قبل التفكير بما سيكون عليه العالم: أحلام سعيدة مسيو ماكرون!

عبدالوهاب داود

إرهابيون وعلمانيون.. وبينهما «الأزهر» متفقٌ عليه

كريم فرغلى

التنمر على مذهب برامج المقالب

محمد المعتصم

«الاختيار».. إعادة الاعتبار لأبناء سيناء.. «لافى» و«العرجانى» على سبيل المثال

علي سعدة

سأظل أدافع بكل ما اوتيت من قوة عن الأزهر الشريف.. منارة الإسلام

د. منى حلمى

الكتابة والعاصمة العالمية للكتاب 2022

صور

تصنيع كحك عيد الفطر 2022

المواطنون يقبلون على كحك عيد الفطر 2022

انطلاق موسم حصاد القمح فى المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

هل يقف حزب الله خلف إطلاق الصواريخ من لبنان على إسرائيل؟

ظهور مرض التهاب الكبد المجهول في إسرائيل

سفير مصر لدى تل أبيب يشارك فى «قداس كنيسة القيامة» (صور)