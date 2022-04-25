الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية واستعدادات مؤتمر تغير المناخ

خالد فودة
خالد فودة

ناقش خالد فودة محافظ جنوب سيناء موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي (2021 - 2022)، حيث بلغت نسبة التنفيذ الفعلي 85% وجار تنفيذ باقي المشروعات وفقا للمستخلصات المقدمة، كما بحث موقف الاعتمادات الإضافية الخاصة بمؤتمر المناخ.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الاثنين، للاجتماع الدوري الأسبوعي؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها بشرم الشيخ استعدادا لمؤتمر تغير المناخ منها موقف تسليم الأراضي الخاصة بالطاقة الشمسية، حيث تم تسليم الموقع وجار العمل فيه.

وبحث فودة موقف الجراجات ومحطات الشحن بالطاقة الشمسية، وتم التأكيد على الفنادق بشرم الشيخ باستخدام الطاقة الشمسية في إطار التحول لفنادق صديقة للبيئة، مشددا على عدم وجود فنادق بدون طاقة شمسية.

كما ناقش موقف وعدد السيارات التي سيتم تشغيلها خلال مؤتمر المناخ، وموقف محطة الكهرباء وفرش مجلس المدينة الجديد بشرم الشيخ، بالإضافة لمتابعة أعمال المرافق والصرف الصحي التي تتم بمعرفة شركة المياه والصرف الصحي، وموقف معالجة المخلفات الصلبة بشرم الشيخ.

وتابع، موقف الأعمال الجاري تنفيذها بمضمار الهجن والقرية التراثية، والعزب (مناطق إيواء الهجن)، والمسجد والمقصورة الرئيسية بمضمار الهجن بشرم الشيخ، كما تابع الموقف الحالي لتنفيذ الحديقة المركزية بشرم الشيخ، وموقف تغيير 2 محطة تموين وقود بشرم الشيخ إلى غاز طبيعي وكهرباء.

وأعطى المحافظ إشارة البدء في إنشاء مسجدي الهدى بمدينة دهب والصديق بمدينة نويبع بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه، كما تابع موقف أعمال الطرق الجديدة الجاري تنفيذها بجميع مدن المحافظة.

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