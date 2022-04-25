روسيا: وقف الأعمال القتالية للسماح بخروج المدنيين من مصنع آزوفستال

أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، الإثنين، عن أن الجيش الروسي سيوقف الأعمال القتالية اليوم لفتح ممر إنساني مرة أخرى أمام المدنيين، لمغادرة مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول.

وقال ميزينتسيف: "استرشادًا بمبادئ إنسانية بحتة، قررت القوات المسلحة الروسية وقوات جمهورية دونيتسك الشعبية اعتبارًا من الساعة 14:00 (بتوقيت موسكو) اليوم 25 أبريل، بوقف من جانب واحد لكل الأعمال القتالية، وتنسحب وحداتها لمسافة آمنة وستعمل على ضمان خروج هذه الفئة من المواطنين المدنيين المذكورة بأي اتجاه يختارونه"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

أضاف أنه "في حال وجود مدنيين فعلًا في مصنع آزوفستال في ماريوبول فإننا نطالب بشكل حازم سلطات كييف بإصدار أمر فوري لقادة التشكيلات القومية بالإفراج عنهم".

وأوضح أن روسيا، ردًا على ادعاء الجانب الأوكراني بوجود مدنيين على أراضي المصنع، مستعدة مرة أخرى لتوفير ممر لخروجهم.

وتابع أن من يرغبون في الاستفادة من فرصة المغادرة أو الاستسلام سيكون عليهم رفع أعلام بيضاء، مشيرًا إلى أنه لا توجد عقبات أمام خروج المدنيين، باستثناء قرار سلطات كييف وقادة التشكيلات القومية بمواصلة احتجاز المدنيين ليكونوا "دروعًا بشرية"، على حد قوله.