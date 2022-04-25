استمرار ارتفاع أعداد إصابات وفيات كورونا في أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة ، اليوم الاثنين، في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

وفي تايلاند، سجلت وزارة الصحة 14 ألفا و994 إصابة جديدة بفيروس كورونا و124 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و180 ألفا و868 حالة والوفيات إلى 27 ألفا و902 حالة.

وفي النمسا، سجلت السلطات الصحية 4 آلاف و111 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 4 ملايين و108 آلاف و970 إصابة مؤكدة، كما سجلت 7 حالات وفاة لتصل حصيلة الوفيات إلى 18 ألفا و54 حالة وفاة.

وفي المجر، سجلت السلطات الصحية 3 آلاف و325 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و894 ألفا و278 إصابة مؤكدة، كما سجلت 53 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 46 ألفا و101 حالة وفاة.

وفي الصين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2680 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 203 آلاف و334 حالة والوفيات إلى 4776 حالة.

وسجلت الهند 2541 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و60 ألفا و86 حالة، وتم أيضا تسجيل 30 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 522 ألفا و223 حالة.

وفي إيران، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1077 إصابة جديدة و21 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و217 ألفا و117 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 140 ألفا و996 وفاة.

وفي التشيك، سجلت السلطات الصحية 594 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و896 ألفا و144 إصابة مؤكدة، كما بلغت حصيلة الوفيات 40 ألفا و83 حالة وفاة.

وفي سلوفاكيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 370 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و775 ألفا و178 حالة والوفيات إلى 19 ألفا و852 حالة.

وفي اندونيسيا، سجلت السلطات الصحية 317 إصابة جديدة و33 حالة وفاة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و44 ألفا و467 حالة إصابة وبلغ إجمالي الوفيات 156 ألفا و133 حالة وفاة.

وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 321 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و888 ألفا و639 إصابة وترتفع حصيلة الوفيات إلى 65 ألفا و428 وفاة.

وفي المكسيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 271 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و733 ألفا و785 حالة، كما تم تسجيل 12 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 324 ألفا و129 وفاة.

وفي بولندا، سجلت السلطات الصحية 267 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 5 ملايين و991 ألفا و464 إصابة مؤكدة، كما بلغت حصيلة الوفيات 115 ألفا و948 حالة وفاة.

وفي ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا وست وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و54 ألفا و874 حالة والوفيات إلى 9072 حالة.

وفي بلغاريا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 237 حالة إصابة جديدة بكورونا في أخر 24 ساعة، و5 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و153 ألفا و129 حالة، والوفيات إلى 36 ألفا و854.

وفي الفلبين، سجلت السلطات الصحية 213 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 3 ملايين و684 ألفا و712 إصابة مؤكدة، كما سجلت 12 حالة وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 60 ألفا و194 حالة وفاة.

وفي مالطا، سجلت السلطات الصحية 178 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 90 ألفا و773 إصابة مؤكدة، كما سجلت 4 حالات وفاة فبلغت حصيلة الوفيات 692 حالة وفاة.

وفي لاتفيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 123 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 817 ألفا و439 حالة والوفيات إلى 5744 حالة.

وفي إستونيا، سجلت السلطات الصحية 148 إصابة جديدة وحالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 570 ألفا و405 إصابات، وبلغت حصيلة الوفيات في البلاد 2533 حالة وفاة.

وفي بوتان، سجلت السلطات الصحية 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 57 ألفا و909 إصابات ويظل إجمالي الوفيات ثابت عند الـ20 حالة وفاة.

وسجلت باكستان 100 إصابة جديدة بدون تسجيل وفيات جديدة، ليصل إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى مليون و527 ألفا و956 حالة، فيما يظل تراكمي الوفيات ثابت عند الـ30 ألفا و369 حالة وفاة.

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و654 ألفا و313 حالة والوفيات إلى 16 ألفا و800 حالة.

وفي أفغانستان، سجلت السلطات الصحية 56 إصابة جديدة فارتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى 178 ألفا و745 إصابة مؤكدة، كما سجلت حالة وفاة واحدة فبلغت حصيلة الوفيات 7 آلاف و683 حالة وفاة.

وفي أوزبكستان، تم الإعلان عن رصد 34 حالة إصابة جديدة، مما رفع إجمالي عدد المصابين إلى 238 ألفا و503 حالات، والوفيات إلى 1637.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بكورونا في أخر 24 ساعة، وصفر وفيات، مما يرفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 469 ألفا و595 حالة، والوفيات إلى 2177.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 136 ألفا و228 حالة والوفيات إلى 3056 حالة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و305 آلاف و465 حالة إصابة، كما سجلت البلاد 9 حالات تعاف في آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و290 ألفا و997 حالة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 422 ألفا و828 حالة والوفيات إلى 8622 حالة.