البيت الأبيض: بايدن يرشح بريجيت برينك لمنصب السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيرشح بريجيت برينك، سفيرة بلاده لدى سلوفاكيا، لشغل منصب السفيرة لدى أوكرانيا، وهو المنصب الذي ظل شاغرًا لأكثر من عامين.

وجاء في بيان للبيت الأبيض: "اليوم، أعلن الرئيس بايدن عن نيته ترشيح الدبلوماسية الأمريكية المخضرمة بريجيت برينك للعمل سفيرة فوق العادة ومفوضة لدى أوكرانيا".

وأضاف البيان أن برينك "تعمل حاليًا سفيرة للولايات المتحدة لدى جمهورية سلوفاكيا، وقبل ذلك، شغلت منصب كبير المستشارين ونائب مساعد وزير الخارجية في مكتب الشئون الأوروبية والأوروبية الآسيوية بوزارة الخارجية الأمريكية، حيث كانت مسئولة عن القضايا ذات الصلة بأوروبا الشرقية والقوقاز".

وأشار البيان إلى أن برينك "تتحدث الروسية ودرست السلوفاكية والصربية والجورجية والفرنسية".

كانت واشنطن قد كشفت في وقت سابق، اليوم، عن اعتزامها إعادة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى كييف هذا الأسبوع تدريجيًا.

ويأتي ذلك بعد أن وصل وزيرا الخارجية والدفاع أنتوني بلينكن ولويد أوستن إلى كييف، أمس، في أول زيارة لمسئولين أمريكيين إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، اتفاق الرئيس الأمريكي جو بايدن والدول الأوروبية والأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام لحلف الناتو ورئيس المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي على "زيادة العزلة الدولية لروسيا وفرض عقوبات جديدة عليها وتكبيدها المزيد من الخسائر".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية، إن المشاركين في المؤتمر عبر "الفيديو كونفرانس" بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا بحثوا مسألة تقديم مساعدات أمنية إضافية للقوات الأوكرانية، كما بحثوا تنسيق الجهود للاستمرار في تكبيد روسيا خسائر اقتصادية كبيرة لكي تحاسب على أفعالها.

وأضافت أن القادة اتفقوا على تنويع مصادر الطاقة للحد من الاعتماد على الإمدادات الروسية وعلى إقناع الشركاء من خارج دول السبع والاتحاد الأوروبي بأن هذه الأزمة تهدد السلم والأمن الدوليين وليس مجرد أزمة إقليمية، في إشارة إلى الصين.