الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: 5718 ضحية مدنية فى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أوكرانيا
أوكرانيا

 قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في آخر تحديثاته لأعداد الضحايا المدنيين في أوكرانيا: "إنه تم تسجيل ما يصل إلى 5718 ضحية مدنية بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، بينهم 2665 قتيلا و3053 مصابا".

وأوضح المكتب الأممي أن 1217 مدنيا قتلوا، إضافة إلى 1473 مصابا في منطقتى دونتسيك ولوجانسك، مشيرا إلى أن 1136 مدنيا قتلوا وأصيب 1132 آخرون في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية، في حين قتل 81 مدنيا وأصيب 341 آخرون، وذلك في المناطق التي نصبت نفسها بنفسها.

وأضاف أن 1448 مدنيا قتلوا إضافة إلى إصابة 1580 آخرين بمناطق أوكرانية أخرى، هي: «كييف وشيركاسى وشيرنهيف وخاركيف وخيرسون وميكولايف وأوديسا وسومى وزابورزهيا ودينيبروفسك وبولتافا ومناطق جيتومير»، والتي كانت تحت سيطرة الحكومة عند وقوع الإصابات.

وأوضح المكتب الأممى أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.

وكانت قد أعلنت سلطات حرس الحدود البولندي، اليوم، عن ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى مليونين و944 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في فبراير الماضي.

وذكر "راديو بولندا" أن 9800 لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد، أمس الأحد، مقارنة بأكثر من 15 ألفا يوم السبت، وذلك وفق إحصاءات حرس الحدود البولندي.

يشار إلى أن أغلب اللاجئين الفارين الذين وصلوا بولندا يحملون الجنسية الأوكرانية، ومن بينهم مواطنون ينتمون لعدة دول في آسيا وإفريقيا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجوه رمضان «7»

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