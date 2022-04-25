الإثنين 25 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

«سياحة النواب»: تحرير سيناء ملحمة فارقة ويوم مشهود في تاريخ الوطنية المصرية

النائبة نورا علي
النائبة نورا علي

تقدمت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بأسمى وأصدق معاني التهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء.

وقالت "نورا علي" في تصريحات لها، إن تحرير سيناء يومًا مشهودًا في تاريخ الوطنية المصرية عبر العصور، وملحمة عظيمة شاهدة على صلابة وعزيمة وقوة وكرامة الدولة المصرية، والعلاقة المتينة بين الجيش والشعب التي كانت أهم وأعظم عوامل النصر واستعادة أرض سيناء كاملة.

وأكدت "نورا علي" أن سيناء (أرض الفيروز) قطعة ثمينة في قلوب ووجدان المصريين؛ فعلى أرضها سالت دماء أبنائنا الأبرار صونًا لها وحمايةً لأرضها، وفي ساحات معاركها زادت الأبطال واستبسلت عن أمنها وسلامها ضد عدوها الغاشم، ومن سمائها تنزلت أولى الرسالات السماوية.

وأشارت نورا علي، إلى أن تحرير سيناء كانت بمثابة نقطة انطلاق نحو استعادت هذا الجزء الثمين والمقدس لقلب وعقل الوطن، موجهةً تحية تقدير لأرواح الشهداء من رجال القوات المسلحة الباسلة الذين روت دماؤهم الطاهرة كل حبة رمل من أرض سيناء التي تعطرت بخطى الأنبياء.

وثمنت رئيس لجنة السياحة، الجهود التنموية غير المسبوقة التي يقوم بها الرئيس السيسي في سيناء من خلال مشروعات ترتكز على تحقيق الاستدامة، وخلق بيئة مواتية لتوطين وجذب المواطنين.

ولفتت نورا علي، إلى أن لجنة السياحة بالبرلمان تبذل قصارى جهدها في سبيل تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية المتفردة لسيناء وتطوير مدنها ورفع كفاءتها.

الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي القوات المسلحة الرئيس السيسي مجلس النواب الدولة المصرية

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