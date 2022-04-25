الإثنين 25 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف لغز «رضيع أبوالنمرس»

رضيع
رضيع

كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة في العثور على طفل رضيع أمام عقار، عن أن سيدة وشخصًا أنجبا الطفل من علاقة غير شرعية وألقياه أمام العقار.

كانت قد كشفت مباحث الجيزة، اليوم، عن غموض العثور على طفل رضيع أمام عقار، حيث توصلت التحريات إلى أن سيدة وشخصًا أنجبا الطفل من علاقة غير شرعية وألقياه أمام العقار.

وتقدم أحد الأشخاص ببلاغ إلى مركز شرطة أبوالنمرس ذكر فيه أنه عثر على طفل رضيع أمام عقار خلال توجهه لعمله، وعثر بجانبه على حقيبة بها متعلقات خاصة بالطفل، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيداع الطفل بحضانة لرعايته.

شكلت مديرية أمن الجيزة فريق بحث من رجال المباحث، كشفت تحرياته عن أن سيدة وشخصًا كان بصحبتها وراء وضع الطفل في مكان العثور عليه، ونجح رجال المباحث في تحديد هويتهما وضبطهما.

وتبين أن السيدة أنجبت من المتهم في علاقة غير شرعية، وقررا التخلص من الطفل، فوضعاه أمام العقار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

النيابة تحقيقاتها العثور على طفل رضيع عقار التحريات سيدة

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وائل لطفي

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