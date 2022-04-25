شروط التقديم في حج القرعة عبر وزارة الداخلية والبيانات المطلوبة للمرافق

أعلنت وزارة الداخلية المصرية فتح باب التقديم في حج القرعة لعام 1443-2022 عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية، أو جميع مراكز وأقسام الشرطة بمديريات الأمن كافة، أو من خلال الاتصال بالخدمة الصوتية للداخلية، خلال الفترة من يوم الأحد، الموافق 24/4/2022 حتى يوم الجمعة 6/5/2022.

شروط التقديم في حج القرعة 2022

وحددت وزارة الداخلية عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لحج القرعة 2022 تتمثل فيما يلي:-

أن يكون المتقدم للحج كامل الأهلية القانونية لأداء المناسك

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية

ألا يقل سن الرجال منهم عن (25 عاماً وحتى أقل من 65 عاماً)

يستثنى من شرط السن المرافق لأحد والديه حيث لا يقل عمره عن (18 عاماً وحتى أقل من 65 عاماً)

يعتمد في تحديد سن مقدم طلب الحج تاريخ 10 شوال 1443 هـ الموافق 11 مايو 2022مـ.

يشترط وجود محرم شرعي للسيدات الأقل من 45 عام، على ألا يقل عمره فى تاريخ 11/5/2022 الموافق 10 شوال 1443هـ عن (18 عاما وحتى أقل من 65 عاما).

شروط حج القرعة للمرافق

يجب أن يكون المرافق أو المحرم لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته.

يشترط تقديم مستند صلة القرابة "حال الفوز بالقرعة".

أن يتراوح سن المرافق المتقدم بطلب الحج الزوجي من 25 عاماً وحتى أقل من 65 عاما، ومن الأقارب حتى الدرجة الرابعة.

تلغى فرصة الحج للمرافق الغير الوجوبي فقط في حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطلب والمرافق الغير وجوبي له، ويتم الإبقاء على فرصة الحج الخاصة بمقدم الطلب، دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

يطلب من مقدم الطلب الفائز ترشيح مرافق بديل بذات الشروط.

فى حالة عدم إمكانية إثبات صحة صلة القرابة بين مقدم الطب من ذوى الهمم والمرافق الوجوبي له، وفى حالة عدم استطاعته ذلك يلغى طلب الحج كاملاً دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية.

البيانات المطلوبة للتقدم للحج

الاسم كاملاً طبقاً لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية لمدة ستة أشهر على الأقل

رقم بطاقة الرقم القومي المكون من أربعة عشر رقماً.

رقم الهاتف المحمول

يجب مراعاة إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق حيث أنه يعد وسيلة التواصل مع الحاج عقب الفوز

إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

بيانات المرافق في حج القرعة